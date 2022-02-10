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Bitlisli atletler karlı sokaklarda şampiyona için ter döküyor - Son Dakika

Bitlisli atletler karlı sokaklarda şampiyona için ter döküyor

10.02.2022 15:28
Bitlisli atletler karlı sokaklarda şampiyona için ter döküyor

İstanbul'da 4-5 Şubat yapılan Salon Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Bitlisli atletler, Liselerarası Türkiye Kros Şampiyonasına hazırlanıyor.

İstanbul'da 4-5 Şubat yapılan Salon Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Bitlisli atletler, Liselerarası Türkiye Kros Şampiyonasına hazırlanıyor.

Salon yarışmalarında yıldızlar kategorisinde 3 bin metrede mücadele eden Caner Can Tunçtan Türkiye birincisi, Azat Özkan ikinci, gençler kategorisi 1500 metrede yarışan Kadir Ünal ise üçüncü oldu.

Özel Bitlis Final Akademi Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren atletler, aynı zamanda olumsuz hava koşullarına rağmen 26 Şubat'ta Adana'da yapılacak Liselerarası Türkiye Kros Şampiyonası için ter döküyor.

Kentin karla kaplı yüksek bölgelerinde antrenmanlarını sürdüren atletler, şampiyonada birinciliği hedefliyor.

Özel Bitlis Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü Rıdvan Kızılkaya, gazetecilere, öğrencilerin atletizmde bugüne kadar elde ettikleri başarının hem okul hem de Bitlis adına önemli olduğunu söyledi.

Sadece eğitim ayağıyla değil, farklı aktivitelerle de öğrencileri hayata kazandırmaya çalıştıklarını belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Bunda Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çok büyük desteği oldu. Öğrencilerimiz yurt içinde yapılan yarışmalarda önemli başarılar elde etti. Öğrencilerimiz il, ülke ve yurt dışında başarı sağladılar. Bitlis'ten dünyaya bir köprü mahiyeti görüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimize her türlü yardım ve desteği sağlıyoruz, buna devam edeceğiz. Öğrencilerimizin başarıları bizi ve ilimizi mutlu etmektedir. Bitlis gibi bir yerde bu başarıların sağlanması faydalı olacaktır. Kentin tanıtımı için de faydalı olacaktır. Gayretlerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atletlerimizin 26 Şubat'ta Adana'da yapılacak Liselerarası Türkiye Kros Şampiyonası'nda da okulumuzu ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Öğrencilerimiz burada derece elde ederse Avrupa şampiyonalarına katılacak."

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İstanbul, Türkiye, Bitlis, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bitlisli atletler karlı sokaklarda şampiyona için ter döküyor - Son Dakika Spor


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