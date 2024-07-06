Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü

Spor

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

MERİH YOKSA SAMET VAR

Ay-yıldızlılar'da Samet Akaydin, 35. dakikada Arda'nın ortasına yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne geçirdi. UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan Merih'in golüne benzer bir gol atan Samet, adeta "Merih yoksa ben varım" dedi.

ARDA GÜLER YİNE ASİST YAPTI

Son 16 turundaki Avusturya maçında Merih Demiral'ın attığı 2 golde de kornerleri kullanan isim olan genç yıldızımız Arda Güler, Samet Akaydin'in Hollanda'ya attığı golde de adrese teslim bir orta yaparak asistlerine bir yenisini ekledi.

İşte gol anı;

HOLLANDA PEŞ PEŞE GOLLERLE ÖNE GEÇTİ

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti.