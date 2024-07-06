Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü - Son Dakika
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Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, müsabakanın 35. dakikasında Arda Güler'in ortasında Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 öne geçmişti. Hollanda, 70. ve 76. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

06.07.2024 22:46  Güncelleme: 23:38
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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

MERİH YOKSA SAMET VAR

Ay-yıldızlılar'da Samet Akaydin, 35. dakikada Arda'nın ortasına yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne geçirdi. UEFA tarafından bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan Merih'in golüne benzer bir gol atan Samet, adeta "Merih yoksa ben varım" dedi.

ARDA GÜLER YİNE ASİST YAPTI

Son 16 turundaki Avusturya maçında Merih Demiral'ın attığı 2 golde de kornerleri kullanan isim olan genç yıldızımız Arda Güler, Samet Akaydin'in Hollanda'ya attığı golde de adrese teslim bir orta yaparak asistlerine bir yenisini ekledi.

İşte gol anı;

Bizde Merihler bitmez! Milliler Samet'in golüyle 1-0 önde
Bizde Merihler bitmez! Milliler Samet'in golüyle 1-0 önde
Bizde Merihler bitmez! Milliler Samet'in golüyle 1-0 önde

HOLLANDA PEŞ PEŞE GOLLERLE ÖNE GEÇTİ

70. dakikada Stefan de Vrij ile eşitliği yakalayan Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile bir gol daha bularak A Milli Takımımız karşısında 1-0 yenik durumdan 2-1 öne geçti.

Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü

A Milli Futbol Takımı, Samet Akaydın, Merih Demiral, Arda Güler, Hollanda, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıkıldık resmen! A Milli Takımımız, Hollanda karşısında geriye düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Gultekin: desene krolar ingiltereyi destekleyecek 16 14 Yanıtla
    Murat Çoker: hahahahah onlarn kıblesi belli degil 6 10
  • Gökhan Dağ: gol kornerden gelmedi Hakan Çalhanoğlu korneli kullandı top sekti Arda Güler ortaya çıkarıp da gol oldu 12 1 Yanıtla
  • Berat Yavuz: Barış Alper çok iyi 7 3 Yanıtla
  • Çuvaldız: ilk hedef skoru korumak, 2. hedef Bu skoru 2. golle süslemek..! 8 1 Yanıtla
  • Ankara null: baris alper rocky balboa gibi helal olsun yaa 4 3 Yanıtla
  • Tuncay Tepe: Başarı asla tesadüf değildir… 6 0 Yanıtla
  • zekeriya dilman: Günaydın Nerdeyse ikinci yarı başlayacak maçın ilk yarı sonucunu veriyorsunuz 4 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: 1 / 0 skoru korumak için geriye yaslanırsan goleri yersin. şu an durum 2/1 1 0 Yanıtla
  • Ramazan D.: ikinci yarıda eser yoktu ilk yarı oyunundan 0 0 Yanıtla
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