"Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi

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İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid, ligin 37. haftasında Villarral'e konuk oldu. Madrid temsilcisinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

ARDA'DAN DOUBLE

Son haftaların golcü ismi Arda, bu müsabakada da golünü atmayı başardı. Tek gol yetmeyen 19 yaşındaki futbolcu, 14. ve 45+2. dakikada Villarreal ağlarını sarsmayı başardı. Milli yıldız, ligde forma giydiği son 5 maçta 5. golünü atmış oldu.

İlk gol;

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

İkinci gol;

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

GÖRÜNTÜ: S SPORT

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid ile tüm kulvarlarda 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6kez gol sevinci yaşadı.