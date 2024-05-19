"Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi - Son Dakika
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"Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi

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Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, Madrid temsilcisinin 37. haftada konuk olduğu Villarreal maçının 14. dakikasında takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği son 5 maçta 4. kez fileleri havalandırmayı başardı.

19.05.2024 20:30
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İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid, ligin 37. haftasında Villarral'e konuk oldu. Madrid temsilcisinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

ARDA'DAN DOUBLE

Son haftaların golcü ismi Arda, bu müsabakada da golünü atmayı başardı. Tek gol yetmeyen 19 yaşındaki futbolcu, 14. ve 45+2. dakikada Villarreal ağlarını sarsmayı başardı. Milli yıldız, ligde forma giydiği son 5 maçta 5. golünü atmış oldu.

İlk gol;

'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler, yine boş geçmedi
GÖRÜNTÜ: S SPORT
'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler, yine boş geçmedi
GÖRÜNTÜ: S SPORT
'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler, yine boş geçmedi
GÖRÜNTÜ: S SPORT

İkinci gol;

'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler'e tek de yetmiyor artık
GÖRÜNTÜ: S SPORT
'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler'e tek de yetmiyor artık
GÖRÜNTÜ: S SPORT
'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler'e tek de yetmiyor artık
GÖRÜNTÜ: S SPORT

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid ile tüm kulvarlarda 5'i ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 6kez gol sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor 'Bizim çocuk' durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Bizim çocuk" durdurulamıyor! Arda Güler, bu haftayı da boş geçmedi - Son Dakika
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