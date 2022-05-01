Bodrum'da bordo-mavi gece - Son Dakika
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Bodrum'da bordo-mavi gece

01.05.2022 01:47

- Bodrum'da bordo-mavi gece Trabzonspor taraftarından coşkulu kutlama Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde şampiyonluk coşkusu yaşadı.

- Bodrum'da bordo-mavi gece

Trabzonspor taraftarından coşkulu kutlama

MUĞLA - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer bu sonucun ardından şampiyon olmayı garantiledi.

38 yıl sonra gelen şampiyonluk, Bodrum'da da coşkuyla kutlandı. Çırkan Mahallesi'nde cadde üzerine konulan ekranda maçı izleyen taraftarlar, maçın bitimiyle birlikte bayraklarla donattıkları araçlarına bindi. Onlarca araçlık konvoy halinde ellerinde bayraklar ve meşalelerle Belediye Meydanı'na inen taraftarlar, burada şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Meşaleler yakan, tezahüratlar yapan taraftarlar, meydandan geçen araçları da salladı. Taraftarlar, zaman zaman trafik polisleri ile birlikte tezahürat yaptı.

Bodrum'daki kutlamalar, geç saatlere kadar devam etti.

Bodrum'da bordo-mavi gece
Bodrum'da bordo-mavi gece
Bodrum'da bordo-mavi gece
Bodrum'da bordo-mavi gece

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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