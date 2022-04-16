Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı - Son Dakika
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Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı

16.04.2022 00:47
Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı. Türkiye'nin en iyi yarış pilotlarının yarışacağı şampiyonada araçlarıyla seremoniden çıkış yapan sporculara vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından organize edilen ve 15-17 Nisan'da Bodrum'da düzenlenecek Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası yarın başlıyor. Şampiyon pilotların katıldığı yarış öncesinde, akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda start seremonisi yapıldı. Start seremonisine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Araçlarıyla meydandan çıkış yapan pilotlara vatandaşlar alkışlarla eşlik ederken o anlarda bol bol fotoğraf çektirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, vatandaşlar ve sporcular unutulmaz anlar yaşadı.Öte yandan, iki gün sürecek yarışlarda 134 sporcu ve 67 otomobil yarışacak. Bu arada Türkiye'nin en hızlı pilotları altı farklı özel etabı ikişer kez geçecek.


Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı
Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı
Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı
Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı
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Türkiye, Bodrum, Shell, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrum'da ralli heyecanı seremoniyle başladı - Son Dakika


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