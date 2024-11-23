Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek

Spor

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi. Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Fredy, Taylan, Dimitrov, Gökdeniz, Samet, Puscas.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.

CANLI ANLATIM

8' Sol kanattan Mertens, topu taşımak istedi fakat savunmada Celustka araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Puşçaş'ın yaydan sağ ayak içiyle çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.

6' Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Osimhen ceza sahasında topa yükseldi fakat dokunamadı.

5' Mertens'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada top kaleci Gökhan'da kaldı.

2' Fredy, orta alanın solunda Sallai'ye faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

1' Maç başladı.