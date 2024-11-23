Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi. Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Fredy, Taylan, Dimitrov, Gökdeniz, Samet, Puscas.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.
8' Sol kanattan Mertens, topu taşımak istedi fakat savunmada Celustka araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
7' Puşçaş'ın yaydan sağ ayak içiyle çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.
6' Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Osimhen ceza sahasında topa yükseldi fakat dokunamadı.
5' Mertens'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada top kaleci Gökhan'da kaldı.
2' Fredy, orta alanın solunda Sallai'ye faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.
1' Maç başladı.
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)