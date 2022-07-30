21 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını oldu - Son Dakika
Üye Girişi

21 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını oldu

30.07.2022 17:09
21 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını oldu

Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, henüz 21 yaşında İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçip bu başarıya ulaşan en genç Türk kadını oldu.

21 yaşındaki yüzücü Ay su Türkoğlu, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçerek tarih yazdı. Antrenörü Bengisu Avcı ve babası Mustafa Türkoğlu'nun tekneyle eşliğinde Türkiye saatiyle dün 12.02'de İngiltere'nin Dover kentinden suya giren Aysu, dalgalar ve akıntılarla boğuştuğu 16 saat 28 dakikanın sonunda Fransa'nın Cap Gris- Nez kıyısına ulaştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Zorlu yüzüş sonunda göz yaşlarına hakim olamayan Aysu, kıyıya ulaşınca ilk olarak ekmek yemek istedi. Yıllardır Manş Denizi'ni geçmek için çalışan Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi genç açık su yüzücü, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 senedir hedefini gerçekleştiremedi. Bu yıl ilki başarmak için İngiltere'ye giden Aysu'ya Kaptan Eric Hartley'in kullandığı Pathfinder adlı tekne kanal geçişi boyunca eşlik etti. Channel Swimming Association'a bağlı hakemin de görev yaptığı tekneye yüzüş boyunca dokunması yasak olan Aysu, tekneden zaman zaman babası ve antrenöründen gıda ve sıvı takviyesi aldı.

ANTRENÖRÜNÜN REKORUNU KIRDI

Aysu Türkoğlu, 21 yaşında Manş Denizi'ni yüzerek antrenörlüğünü yapan Bengisu Avcı'nın 3 yıl önceki rekorunu kırmayı da başardı. İlk olarak 2018 yılında Manş'ı geçmeyi deneyip hipotermi nedeniyle başaramayan Bengisu Avcı, 2019 yılında 22 yaşındayken hedefine ulaştı. İngiltere'den suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra yaklaşık olarak 36 kilometre yüzüp Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez'e ulaşan Avcı, bu kez Aysu Türkoğlu'na antrenör olarak destek verdi. Aysu, antrenörünün rekorunu kırarken, Bengisu Avcçı son metrelerde sporcusuna eşlik etti. Manş Denizi'ni 1979 yılında 15 saat 47 dakikada yüzen ilk Türk kadın yüzücü Nesrin Olgun Arslan olmuştu. Emre Deliveli, 2019 yılında Manş'ı son geçen Türk sporcu olmayı başarmıştı.

PANDEMİDE ÖZEL HAVUZDA ÇALIŞTI

Manş'ı geçmeyi yıllardır hayal eden Aysu Türkoğlu, 2020 yılında koronavirüs pandemisi başladığı ilk dönemde babası Mustafa Türkoğlu'ndan büyük destek aldı. 8 yaşından beri yüzme sporuyla uğraşan Aysu, Manş geçişine hazırlanırken 2020 yılında koronavirüs pandemisinin yayılması sonrası zorluk yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle antrenman yapamayan sporcunun imdadına babası yetişti. Aysu, Bodrum'daki evlerinin terasında babasının yaptırdığı 3 metrelik portatif havuzda belinden kendisini iple bağlayıp haftalar boyunca yüzme antrenmanı yaptı. Aysu'yu ilk kutlayanlar babası ve Bengisu Avcı oldu.

KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti. Kasapoğlu, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu! Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu tebrik etti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu kutladı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu kutladı

Manş Denizi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 21 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 17:09:23. #1.11#
SON DAKİKA: 21 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement