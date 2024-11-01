Bodrumspor'un yeni hocası Volkan Demirel: Çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum - Son Dakika
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Bodrumspor'un yeni hocası Volkan Demirel: Çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum

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Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, takımın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Takımdan umutlu olduğunu dile getiren Demirel, ''Hep beraber belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum'' dedi.

01.11.2024 16:51  Güncelleme: 17:01
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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Takımın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Oyuncularla iki toplantı yaptığını ve taktiksel oyun anlayışını anlattığını söyleyen Demirel, "Takımlarla alakalı, rakibimiz Alanyaspor ile alakalı fikirlerimiz var. Şu an daha çok kendi takımımla ilgili ne yapabiliriz, neyi daha iyi sahaya yansıtabiliriz bu kadar kısa zamanda, neyi anlatabiliriz onun planlarını yapıyorum. Kendi istediklerimizi ortaya koymanın yanında Alanya'nın oyununa karşı da bir oyunumuz olacak. Maça kadar kısa zaman olmasına rağmen, maçı kazanmak adına elimizden geleni anlatmaya çalışacağız. Futbolcu arkadaşlarımın gayretini biliyordum, saha dışından çok enerjisi olan bir takım olduğunu biliyordum. İçlerine girdiğimde enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Kulüpte aile ortamı var. Buraya aidiyet duygusu hissediyorum. Bu şehirde mutluluğu da yaşadım, üzüntüyü de yaşadım. 20-25 senedir buraya giden gelen bir misafir gibiyim ama şu an buraya gelmiş, artık buranın çocuğu olarak o aidiyeti hissederek yaşayacak bir hocayım, antrenörüm. Oyuncularımın arkadaşları ve futboldan gelmiş bir ağabeyleriyim" dedi.

"BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımdan umutlu olduğunu belirten Demirel, "Hep beraber belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Geldiğimden beri 2 toplantı yaptım. İlki tamamen tanışma odaklıydı ama ikinci toplantıda taktiksel olarak ne yapmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Bu tarz şeyler bir anda gerçekleşecek değil. Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz. O zaman çünkü farklı boşluklar, farklı yanlışlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz yıkmadan, dökmeden olanın üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız. Zamanla beraber bunu daha da yukarıya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Demirel, açıklamalarını, "Temeli atılmış bir takım var, biz bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacağız. Ben daha önce statta oynanan maç atmosferini gördüm. Stat içerisinde odaları gördüğümde atmosferin daha da büyük olduğunu gördüm. Tüm Bodrumlu futbolseverleri stadımıza bekliyoruz. Hep beraber yensek de yenilsek de futbol 3 ihtimalli bir oyun, biri gerçekleşecek ama yenersek çok mutlu olacağız. Biz maç maç bakacağız, hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen maçımıza gelsin, bizi desteklesin" sözleriyle noktaladı.

Bodrumspor\'un yeni hocası Volkan Demirel: Çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum

Volkan Demirel, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'un yeni hocası Volkan Demirel: Çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • sudem meliss:
    Ancak Bol Bol Ağlarsın Başka birşeye Yaramıyorsun FB de başarıda yoktu 28 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Geçmiş olsun bodrum. 17 6 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    Ocak ayında geri kovarsin 16 3 Yanıtla
  • Huseyin Koyuncu:
    volgan geldiyse kesin küme.düser 15 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    volkancım salıncak düzeni varken maalesef birşey yapamazsın alın teri dökenin değil hakemlerin salıncağına oturanlar ödüllendiriliyor Beşiktaş galatasaray maçını bir kez daha seyret rezaleti gör 5 8 Yanıtla
  • Okan:
    ayı volkan 1 6 Yanıtla
  • Taha Göktaş:
    İnşallah en kısa sürede küme düşüreceğim 3 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Volkan dört köşe mutluluktan 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    hiç bir halt edemezsin.. 0 0 Yanıtla
  • Serdar Ozen:
    Bol regnum otelde tatil yaparsın beleş :)) 0 0 Yanıtla
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