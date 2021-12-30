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Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu - Son Dakika

Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu

30.12.2021 17:43
Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu

Bodrum Belediyesi'nin katkıları ile Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı kuruldu.

Bodrum Belediyesi'nin katkıları ile Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı kuruldu. Antrenörlüğe kariyerinde Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş antrenörlükleri de bulunan Adnan Kıstak getirildi.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, Antrenör Adnan Kıstak ve Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Türk ve basın mensuplarının katılımı ile Bodrum Belediyesi Bodrumspor Voleybol Şubesi açılışının basın toplantısı Belediye Trafo Kafe'de gerçekleşti. Milli takım antrenörü Adnan Kıstak yönetimindeki Bodrumspor Voleybol takımı, bölgesel ligde mücadele edecek.

"Voleybolda başarıya ulaşan insanlar bu takımı kurdu"

Bodrumspor Voleybol Takımıyla özellikle Bodrum'da okullarda okuyan çocukları yetiştirip dünya ligine katılmalarını sağlamanın önemli olduğunu ifade eden Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti;

"Bodrumspor yönetimi ile beraber yaptığımız görüşmelerde Adnan Hocamızın da girişimleri ile Bodrumspor Kadın Voleybol şubesini açma konusunda çalıştık. Arkasından şu anda Bodrumspor Kadın Voleybol Şubesini burada basın toplantısı ile lanse etmek için toplandık. Bize destek verenlere ve sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum."

Antrenör Adnan Kıstak: "Hedefimiz çocukları yetiştirmek"

Başkan Aras'ın ardından söz alan Antrenör Adnan Kıstak, "Hedefimiz çocukları yetiştirmek, ocak ayında, okullarda başlayacağız, bu kursları ücretsiz vereceğiz. Bölgesel lige katılacağız. Haziran ayında Bodrum'da büyük bir şölen olacak. Maçlarda ünlü kişiler de oynayacak. Yarımada ve çevre illerdeki bütün gençleri burada toplamak istiyoruz. Başarılı çocuklara burslar alacağız. Başkanımız çok güzel tesislere imza atıyor. O tesislerde yurt dışından takımları da konuk ederek turizmde de katkı sağlamak istiyoruz. Bodrumspor Kulübü ve Başkanın da burada çok büyük emekleri var" dedi.

Ardından söz alan Bodrumspor Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, "Heyecanlıyız. Bugünden itibaren start veriyoruz. Gençlerimizi milli takımlarda temsil edecek, süper lige çıkacak bir takım yaratacağız. Buna inanıyoruz. Taşın altına elimizi soktuk. Sizlerin de desteği ile başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Toplantı sonunda Bodrum kamuoyuna seslenen Başkan Aras, Bodrumspor'un tüm branşları için Bodrum'a yatırım yapan bütün iş insanlarından sponsor desteği istedi. Aras, "Voleybolda hedefimiz Avrupa" dedi. - MUĞLA

Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu
Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu
Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu
Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu
Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu
Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu

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voleybol, Bodrum, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bodrumspor Voleybol Şubesi kuruldu - Son Dakika Spor


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