Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya

16.01.2021 23:26

- Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

- Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya

İSTANBUL - 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı.

Sırbistan'ın Sobor şehrinde düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamladı. Bugün 75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Belaruslu rakibi Viktoryia Kebikava'yı mağlup ederek altın madalya kazandı. 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, Kazak rakibi Vladislava Kukhta'ya mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Dün oynanan final müsabakalarında 69 kiloda Busenaz Sürmeneli altın, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanmıştı. 60 kiloda Esra Özyol ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Gümüş Madalya, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıkladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısı yaptı
00:09 Aktif siyaseti bırakan Cem Uzan'dan dikkat çeken sözler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her konuda destek olunmalı
23:47 A Milli Futbol Takımımız Letonya'yı 3-2 Mağlup Etti
23:42 Letonya'yı 90+6'da deviren Milli Takım, EURO 2024 yolunda zirveye oturdu
23:15 İş insanı jet ski kazasında hayatını kaybetti
23:13 İş İnsanı Yalçın Gümüşsoy jet ski kazasında hayatını kaybetti
22:51 Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yanında yardımcı antrenör olarak görev alacak
22:44 İstanbul ve Ankara Valiliği'nden "Sel" uyarısı yapıldı!
22:40 İstanbul ve Ankara Valiliği'nden peş peşe sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olalım
22:26 Abdülkerim Bardakçı milli takım formasıyla ilk maçında ilk golünü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 00:33:50. #1.12#
SON DAKİKA: Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'ndan 5 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement