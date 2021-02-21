Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu - Son Dakika
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Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu

21.02.2021 15:15

OLİMPİK kadın ve olimpik erkek boks milli takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılacak olan 72'nci Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılacak.

OLİMPİK kadın ve olimpik erkek boks milli takımları, Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılacak olan 72'nci Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'na katılacak. Milliler bugün hava yoluyla Bulgaristan'a hareket etti.

Milli boksörlerin Olimpiyat Kota Müsabakalarına özel turnuvalarla hazırlandığını belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Sporcularımız kamplar ve özel turnuvalarla eleme müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu tarz turnuvalar eksiklerimizi görmek için çok önemli. Hedefimiz Tokyo'dan Olimpiyat madalyalarıyla dönmek" dedi.

Turnuvada madalya mücadelesi verecek milli takımda şu isimler yer alıyor:  Kadınlar:  Hatice Akbaş (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)Erkekler:

Batuhan Çiftçi (52 kg), Mizan Aykol (57 kg), Hakan Doğan (57 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Berat Acar (+91 kg), Mehmetcan Işık (+91 kg)


Kaynak: DHA
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