Boksör Shevadzutski, Ukrayna'da savaşa katıldı - Son Dakika
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Boksör Shevadzutski, Ukrayna'da savaşa katıldı

06.03.2022 22:58
Boksör Shevadzutski, Ukrayna'da savaşa katıldı

Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC Boxing'in başarılı sporcusu İgor Shevadzutskiy, Ukrayna'da devam eden savaşa katılarak, çatışmalarda ülkesini savunma kararı aldı.

Dünyanın dev kulüpleri arasında yer alan EC Boxing'in başarılı sporcusu İgor Shevadzutskiy, Ukrayna'da devam eden savaşa katılarak, çatışmalarda ülkesini savunma kararı aldı. Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, savaştan kaçmak zorunda kalan kadın ve çocukların kalacak yer ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattı.

Eski dünya şampiyonlarından Khitschko kardeşlerin ardından, yeni ağır sıklet dünya şampiyonu Oleksandr Usyk ve Vasiliy Lomachenko'nun da Rus işgaline karşı ülkesini savunma kararı almasının ardından, Türk Boks Kulübü EC Boxing ile geçtiğimiz yıl anlaşma imzalayan yenilgisiz ağır sıklet boksörü Igor Shevadzutskiy de orduya katıldı. Ülkesini ve çocukları korumaları gerektiğini belirten Igor Shevadzutskiy, "Ukrayna halkı son derece barışçı bir millettir fakat mesele vatanımızın işgali olunca Türklerin Kurtuluş Savaşında yaptığı gibi bizler de vatanımızı korumak için canımızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Erol Ceylan: "Vatan savunması önemlidir"

EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, çok tehlikeli bir göreve soyunan boksörünü sonuna kadar desteklediğini belirterek, "Tehlikeli olsa da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Vatanını sonuna kadar savunmalıdır. Savaşların bir an önce bitmesi ve dünyaya barış gelmesi en büyük temennimizdir. Savaşlarda en çok zorluk çekenler de yine kadınlar ve çocuklar oluyor o yüzden bizler de eş, dost akrabalarımızla bir karar alarak, savaş mağdurlarına Hamburg'da yardımcı olabilmek için evler hazırladık gelenlere yiyecekleriyle birlikte huzurlu bir ortam sunmaya çalışarak, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız" dedi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da ülkesini savunmak için savaşa katılma kararı alan İgor Shevadzutskiy'nin bugüne kadar çıktığı dokuz maçın hepsini kazanarak, yenilgi ve beraberlik yüzü görmediğini ve bu karşılaşmalardan sekizini ise nakavtla sonlandırdığını belirterek, sporcunun geleceğin dünya şampiyonları arasında yer aldığını vurguladı. Alyaz, şöyle devam etti:

"Yine kulübün Avrupa ve kıtalararası şampiyonlarından Christian Hammer de ülkesi Romanya'da kendisine ait pansiyonlarda savaştan kaçmak zorunda kalan kadın ve çocuklara ücretsiz olarak oda sağlayarak, günlük ihtiyaçlarını karşılıyor." - İSTANBUL

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Erol Ceylan, Ukrayna, Türk, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Boksör Shevadzutski, Ukrayna'da savaşa katıldı - Son Dakika


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