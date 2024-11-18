Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket

Spor

Bakan Yusuf Tekin, Ümit Özdağ\'ın öğrencisiymiş: Nasıl geçti yahu benden?

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan ASD Yapı Eflanispor ile Geredespor mücadelesinde hakeminin, futbolcuları sakinleştirmek için kullandığı sözler gündem oldu.

"CANIMIN İÇİ"

Karşılaşmanın devre arasında oyuncular hakem Oğuzcan Duran'a itirazda bulundu. Duran o anlarda oyuncuları "Canımın içi git bir soluklan" sözleri ile sakinleştirmeyi çalıştı.

ASD Yapı Eflanispor tarafından paylaşılan o diyalog sosyal medyada gündem oldu. Hakemin sözleri birçok futbolsever tarafından takdir topladı. Öte yandan iki takım arasında oynanan mücadeleyi ASD Yapı Eflanispor 2-1 yendi.