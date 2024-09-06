Bomba iddia! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıp Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bomba iddia! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıp Süper Lig'e dönüyor

Bomba iddia! Arda Güler, Real Madrid\'den ayrılıp Süper Lig\'e dönüyor

İspanyol basını 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve yeteri kadar forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'in Madrid temsilcisinden ayrılacağı iddia etti. 19 yaşındaki yıldızın Süper Lig'e geri dönebileceği, en güçlü adayın da Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

06.09.2024 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler'in, Madrid temsilcisinden ayrılacağı ve Süper Lig'e geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

REAL MADRID GÖNDERMEYE SICAK BAKIYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, yeteri kadar forma şansı bulamayan milli yıldızımızın kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE

Haberde, 19 yaşındaki yıldız ismi kiralık olarak transfer edebilecek en büyük adayın eski kulübü Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nun oyuncularından en iyi performansı alma konusunda tanınmış bir isim olduğunun altı çizilirken, Arda Güler'e gerekli süreyi vererek onun parlamasını sağlayabileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile 1'i ilk 11 olmak üzere 4 resmi maça çıkan Arda Güler, yalnızca 100 dakika forma şansı bulabildi ve skor katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda'nın İspanyol deviyle yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu, 20 milyon euro bonservis bedeli ve toplamda bu rakamı 30 milyon euroya kadar çıkaracak bonuslarla sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıp Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Abuzer Kadayıf: Balon ?? söndü 33 64 Yanıtla
  • ferhat eser: şaşırmadık 26 52 Yanıtla
  • Ankara null: milli mactada arda yuzunden 1kisi eksik oynuyoruz hoca ne is yaparsin alsana oyundan yaa yazik 22 45 Yanıtla
    Burak Başkan: barış Alper civcividir o eksik bırakan. 1 1
  • Talat Yelbuz: GALATASARAY DISINDA AVRUPA YA YERLI FUTBOLCU GONDEREN BUTUN TAKIMLAR AVRUPA NIN KARA LUSTESINE GİRMİŞTİR GONDERDIKLERI BUTUN FUTBOLCULAR TİRT, CENK TIRT, ARDA TIRT CENGIZ TIRT, NETEDE OKAN, TUGAY, EMRE NEREDE BU TURTLAR 20 46 Yanıtla
    Trgtyldz: Burak Yılmaz ile Lille gibi orta sıralarda dolaşan takım şampiyon oldu. hangi Galatasaray li Avrupa'da şampiyon olmasına katkı yaptı. 3 0 gürol akin: birde yazmayı bilse çok şey anlatacak 1 1
  • Ömer Ege Karaarslan: Yav boş yapmayın hep aynı haber 34 8 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY: Yarın da haber değişir emin olun :-))) 27 5 Yanıtla
  • Türk Ak: Balon booom 10 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 05:07:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bomba iddia! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıp Süper Lig'e dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement