Bomba iddia! Arda Güler, Real Madrid\'den ayrılıp Süper Lig\'e dönüyor

Spor

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler'in, Madrid temsilcisinden ayrılacağı ve Süper Lig'e geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

REAL MADRID GÖNDERMEYE SICAK BAKIYOR

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, yeteri kadar forma şansı bulamayan milli yıldızımızın kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY FENERBAHÇE

Haberde, 19 yaşındaki yıldız ismi kiralık olarak transfer edebilecek en büyük adayın eski kulübü Fenerbahçe olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nun oyuncularından en iyi performansı alma konusunda tanınmış bir isim olduğunun altı çizilirken, Arda Güler'e gerekli süreyi vererek onun parlamasını sağlayabileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile 1'i ilk 11 olmak üzere 4 resmi maça çıkan Arda Güler, yalnızca 100 dakika forma şansı bulabildi ve skor katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda'nın İspanyol deviyle yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu, 20 milyon euro bonservis bedeli ve toplamda bu rakamı 30 milyon euroya kadar çıkaracak bonuslarla sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.