Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş\'tan ihraç edilecek

Zor günler Beşiktaş'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların kongre üyelerinin, son oynanan Alanyaspor maçında taraftarların da tepki gösterdiği başkanlıktan istifa eden Hasan Arat için harekete geçtiği öne sürüldü.

SAVCILIĞA VERİLECEK, KULÜPTEN İHRAÇ EDİLECEK

Beşiktaş kongre üyelerinin büyük bir kısmı, 23 Aralık Pazartesi günü (yarın) Hasan Arat'ı savcılığa vermek üzere harekete geçtiği ve konuyla ilgili olarak tüm belgelerin hazırlandığı iddia edildi. Öte yandan üyelerin özel sebeplerden dolayı görevinden istifa eden eski başkan Arat'ın kulüpten ihracı için de talepte bulunacağı gelen haberler arasında.

TARAFTARLAR SORUYOR: HASAN ARAT, PARALAR NEREDE?

Hasan Arat, son oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor mücadelesinde taraftarlardan tepki görmüştü. Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşma esnasında Hasan Arat aleyhinde tezahüratta bulundu. Beşiktaş tribünleri, eski başkan Hasan Arat için, " Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun? Söylesene Hasan, kaç para koydun?" tezahüratı yaptı. Siyah beyazlı taraftarlar ayrıca, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarını sürdürdü.

24 ARALIK'TA KONUŞACAKTI, KONGE SONRASINA ERTELENDİ

Öte yandan istifasının ardından sırra kadem basan Hasan Arat, sessizliğini bozma kararı almıştı. Beşiktaş'ın eski başkanı, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak. Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Arat'ın programı, Beşiktaş'taki kongrenin ardından yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Candaş Tolga Işık, "Hasan Arat ile yapacağımız bu haftaki Az Önce Konuştum ileilgili olarak her iki başkan adayıyla konuştum, her ikisi de programın 5 gün sonra yapılacak seçimlere etkisi konusunda endişelerini dile getirdiler. Bunun üzerine Sayın Hasan Arat'ı arayarak programla ilgili iki başkan adayının endişelerini ilettim ve programın seçimden sonra yapılmasının daha doğru olduğunu söyledim. Kendisi de, "Doğru düşünmüşsünüz. Bu durum beni de rahatsız eder. Benim için de uygundur öneriniz" dedi. Programı kongre sonrası Sayın Hasan Arat'a uygun bir tarihte yapacağız. Başkanlık yarışında her iki adaya da tekrar başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olsun"

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.