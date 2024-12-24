Bomba iddia: Hasan Arat, Serdal Adalı'ya kumpas kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bomba iddia: Hasan Arat, Serdal Adalı'ya kumpas kurdu

Geniş Video İzle

Kötü günler geçiren ve seçime giden Beşiktaş'ta görevinden istifa eden eski başkan Hasan Arat'ın başkan adaylarından Serdal Adalı'ya kumpas kurmak istediği iddia edildi. Arat'ın, Adalı'ya desteğini açıklayarak oylarını düşürmek istediği öne sürüldü. Kendisine kurulan kumpasa engel olan Serdal Adalı, bir önceki seçimi Hasan Arat'a kaybetmişti.

24.12.2024 16:40  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken adaylardan Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlıların başkanının seçilmesine sayılı günler kala Adalı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ARAT, ADALI'YA DESTEK AÇIKLAYIP OYLARINI DÜŞÜRMEK İSTEDİ

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş'ta tepkilerin en büyük odağı olan eski başkan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde çıkmayı planladığı televizyon programı için çarpıcı bir plana sahipti. Haberde, Arat'ın Candaş Tolga Işık ile yapacağı bu programda seçimde Serdal Adalı'yı destekleyeceğini açıklayacağı ve bu sayede Adalı'nın camiadan tepki çekip oylarının düşmesinin hedeflendiği yazıldı.

ADALI, KENDİSİNE KURULAN KUMPASI ENGELLEDİ

Bu gelişmelerden haberdar olan Serdal Adalı'nın Candaş Tolga Işık ile yaptığı görüşmede programın seçimden sonraya ertelenmesini rica ettiği ve bu şekilde planlanan "kumpas"ın savuşturulduğu kaydedildi.

24 ARALIK'TA KONUŞACAKTI, KONGRE SONRASINA ERTELENDİ

Öte yandan istifasının ardından sırra kadem basan Hasan Arat, sessizliğini bozma kararı almıştı. Beşiktaş'ın eski başkanı, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak. Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Arat'ın programı, Beşiktaş'taki kongrenin ardından yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Candaş Tolga Işık, "Hasan Arat ile yapacağımız bu haftaki Az Önce Konuştum ileilgili olarak her iki başkan adayıyla konuştum, her ikisi de programın 5 gün sonra yapılacak seçimlere etkisi konusunda endişelerini dile getirdiler. Bunun üzerine Sayın Hasan Arat'ı arayarak programla ilgili iki başkan adayının endişelerini ilettim ve programın seçimden sonra yapılmasının daha doğru olduğunu söyledim. Kendisi de, "Doğru düşünmüşsünüz. Bu durum beni de rahatsız eder. Benim için de uygundur öneriniz" dedi. Programı kongre sonrası Sayın Hasan Arat'a uygun bir tarihte yapacağız. Başkanlık yarışında her iki adaya da tekrar başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olsun"

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık seçim tarihi belli oldu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Oy verme işlemleri saat 17.00'da kadar sürecek.

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık yapan isimler;

  • 1984-2000: Süleyman Seba
  • 2000-2004: Serdar Bilgili
  • 2004-2012: Yıldırım Demirören
  • 2012-2019: Fikret Orman
  • 2019-2023: Ahmet Nur Çebi
  • 2023: Hasan Arat
Bomba iddia: Hasan Arat, Serdal Adalı\'ya kumpas kurdu

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia: Hasan Arat, Serdal Adalı'ya kumpas kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    BÜYÜK BAŞKAN SERDALLLLLLLL ADALIIIIIIIIIIIII 3 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TAM 8TAŞ LIK HABERLER DURSUN BASKAN BUNLARA BIR TOSLADI 3 AYDA DAĞITTI KARGA YAVRUSU GIBI. BUNLARDA NE KIRLI DON VARMIŞ, ORTAYA DÖKÜLDÜ. SERDAL ADALI MAYISTA TÜYER. 8TAŞ A KAYYUM SART. FERHAT ESER DURZI DIR 1 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Talat Ooo Çocuğu Buradan Yakk Pic 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS EMOS DEPOS CELOS 1 1 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Serdar adalı bence kartalı uçurur. Adamı Bi seçtirmediniz bu zamana kadar. Quaresmaları getiren adam. Yaparsa adalı yapar bu işi. 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat sen süzme oe ladısın benleCelikseninbcnskcZ 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat gevşeği oğlum sen nasıl bir süzmesin 80 milyon yüzüne tükürse devam edin diyeceksin yuhhhh senin kalıbına 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS KALİTELİ AILE ÇOCUĞUDUR. ANASI COK KALITELIDIR. BACISI COK KALITELIDIR. 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CELOS G.T ÇOCUĞU p.c kurusu 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Az Konuş Ferhat dalyk iade ediyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 Bakan Yerlikaya: Balıkesir’deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
15:51 2024’te en çok haber olan ünlüler 2024'te en çok haber olan ünlüler
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
22:36 Türkiye’nin Şam’da askeri üs kuracağı iddia edildi Türkiye'nin Şam'da askeri üs kuracağı iddia edildi
22:27 Fenerbahçe’den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
22:12 Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
21:45 Montella’dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi Montella'dan büyük başarı: Dünyanın en iyileri arasına girdi
21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
21:41 Ali Babacan’dan AK Parti’ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu’na cevap Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 17:20:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bomba iddia: Hasan Arat, Serdal Adalı'ya kumpas kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.