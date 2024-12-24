Bomba iddia: Hasan Arat, Serdal Adalı\'ya kumpas kurdu

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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken adaylardan Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel hakkında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlıların başkanının seçilmesine sayılı günler kala Adalı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ARAT, ADALI'YA DESTEK AÇIKLAYIP OYLARINI DÜŞÜRMEK İSTEDİ

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Beşiktaş'ta tepkilerin en büyük odağı olan eski başkan Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde çıkmayı planladığı televizyon programı için çarpıcı bir plana sahipti. Haberde, Arat'ın Candaş Tolga Işık ile yapacağı bu programda seçimde Serdal Adalı'yı destekleyeceğini açıklayacağı ve bu sayede Adalı'nın camiadan tepki çekip oylarının düşmesinin hedeflendiği yazıldı.

ADALI, KENDİSİNE KURULAN KUMPASI ENGELLEDİ

Bu gelişmelerden haberdar olan Serdal Adalı'nın Candaş Tolga Işık ile yaptığı görüşmede programın seçimden sonraya ertelenmesini rica ettiği ve bu şekilde planlanan "kumpas"ın savuşturulduğu kaydedildi.

24 ARALIK'TA KONUŞACAKTI, KONGRE SONRASINA ERTELENDİ

Öte yandan istifasının ardından sırra kadem basan Hasan Arat, sessizliğini bozma kararı almıştı. Beşiktaş'ın eski başkanı, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak. Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, "Haftalardır hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Her 2 başkan adayımızla bu konuda istişare ettim. Bu salı akşamı canlı yayında sorularınızı yanıtlamaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Arat'ın programı, Beşiktaş'taki kongrenin ardından yapılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Candaş Tolga Işık, "Hasan Arat ile yapacağımız bu haftaki Az Önce Konuştum ileilgili olarak her iki başkan adayıyla konuştum, her ikisi de programın 5 gün sonra yapılacak seçimlere etkisi konusunda endişelerini dile getirdiler. Bunun üzerine Sayın Hasan Arat'ı arayarak programla ilgili iki başkan adayının endişelerini ilettim ve programın seçimden sonra yapılmasının daha doğru olduğunu söyledim. Kendisi de, "Doğru düşünmüşsünüz. Bu durum beni de rahatsız eder. Benim için de uygundur öneriniz" dedi. Programı kongre sonrası Sayın Hasan Arat'a uygun bir tarihte yapacağız. Başkanlık yarışında her iki adaya da tekrar başarılar diliyorum. Kazanan Beşiktaş olsun"

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık seçim tarihi belli oldu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Oy verme işlemleri saat 17.00'da kadar sürecek.

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık yapan isimler;