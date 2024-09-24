Bomba iddia! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe imza atacak - Son Dakika
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Bomba iddia! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe imza atacak

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile kariyer sezonunu geride bırakan İrfan Can Kahveci, bu sezon ise Jose Mourinho'dan beklediği forma şansını alamadı. Sezon sonunda sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sona erecek olan ve henüz yeni kontrat teklifi yapılmayan İrfan Can için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımın transfer için milli yıldıza haber yolladığı da öne sürüldü.

24.09.2024 21:57
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Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonu geçiren İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'e hasret kaldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz kontratı uzatılmayan İrfan Can için bomba bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız, bedelsiz olarak takımdan ayrılarak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine imza atabilir.

BEDAVAYA GALATASARAY'A GİDEBİLİR

İddiaya göre Fenerbahçe'ye gitmeden önce de uzun süre İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için mesai harcayan Galatasaray, yıldız futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

İRFAN CAN'A HABER YOLLADILAR

Sarı-kırmızılı takımın 29 yaşındaki futbolcuya gelmesi için sürekli haber yollandığı da öne sürüldü. Tecrübeli kanat oyuncusu ise tercihi kariyerine düzenli forma giyebileceği bir kulüpten yana yapmak istiyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayı 138 maçta giydi. İrfan Can, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 24 asistlik bir performans sergiledi. Geride kalan sezonda kariyer istatistiklerini yapan milli yıldız, bu sezon ise çıktığı 9 karşılaşmadan sadece ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçına ilk 11'de başladı. 29 yaşındaki futbolcu, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Bomba iddia! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe imza atacak

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Son Dakika Spor Bomba iddia! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe imza atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Çoker:
    Yook yok istemioz yalan haber yapmayın bizim böle topcularla işimiz olmaz 44 15 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    üste para verelim, olduğunu yerde dursun. 35 10 Yanıtla
  • Oooo:
    Koca Fenerbahçe ne hale geldi Fenerbahçe de en son çıkan kapıyı çeksin:) 30 7 Yanıtla
  • ercan Kapan:
    Bundan Galatasaray ve irfanın haberi varmı? 30 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    İrfancan ve Mert hakan GALATASARAY da belki kapıda bekçi olabilir. 15 6 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Adamı oynatmıyor futbol cahili gider adam haklı 7 4 Yanıtla
  • Sinan Taşdemir:
    Allah askina gelmesin 8 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Yalan haber 10 0 Yanıtla
  • Taskin Buyar:
    Mustafa cengiz baskanimizin ahini almayin ruyalariniza girer yoksa 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Alpdoğan:
    Bekleriz 1 7 Yanıtla
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