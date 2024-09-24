Bomba iddia! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe imza atacak

Spor

İntihar eden fenomen, ünlü avukatın sevgilisi çıktı! Engin ve Dilan Polat hastaneye koştu

ABD\'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak bir konu vardı

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonu geçiren İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle ilk 11'e hasret kaldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve henüz kontratı uzatılmayan İrfan Can için bomba bir iddia ortaya atıldı. Milli yıldız, bedelsiz olarak takımdan ayrılarak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine imza atabilir.

BEDAVAYA GALATASARAY'A GİDEBİLİR

İddiaya göre Fenerbahçe'ye gitmeden önce de uzun süre İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için mesai harcayan Galatasaray, yıldız futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

İRFAN CAN'A HABER YOLLADILAR

Sarı-kırmızılı takımın 29 yaşındaki futbolcuya gelmesi için sürekli haber yollandığı da öne sürüldü. Tecrübeli kanat oyuncusu ise tercihi kariyerine düzenli forma giyebileceği bir kulüpten yana yapmak istiyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye imza atan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayı 138 maçta giydi. İrfan Can, bu karşılaşmalarda 30 gol ve 24 asistlik bir performans sergiledi. Geride kalan sezonda kariyer istatistiklerini yapan milli yıldız, bu sezon ise çıktığı 9 karşılaşmadan sadece ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçına ilk 11'de başladı. 29 yaşındaki futbolcu, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.