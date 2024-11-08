Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika
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Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Eddie Howe'un görevden ayrılması halinde İngiletere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak baktığı iddia edildi. Ayrıca Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilerde mutsuz olduğu ve alternatifleri değerlendirmeye başladığı belirtildi.

08.11.2024 16:08
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Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Almaar'a kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Portekizli teknik adam için bir kez daha Premier Lig iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DE MUTSUZ, NEWCASTLE'A SICAK BAKIYOR

The Guardian'da yer alan habere göre; Mourinho, Eddie Howe'un görevden ayrılması Newcastle United'ın başına geçmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'ye yaz aylarında katılan 61 yaşındaki teknik adamın, geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyete rağmen mutsuzluğunu ortaya koyduğu ve alternatifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. Portekizli hocanın adı kısa bir süre önce de İngiltere'den Everton ile anılmıştı.

KULÜBÜN SAHİBİNİ TANIYOR

İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da görev yapan Mourinho'nun, Premier Lig'de bitmemiş bir hedefi olduğuna inandığı ve hedef olarak Newcastle United'ı seçtiği iddia edildi. Tecrübeli çalıştırıcının İngiliz ekibinin başkanı Yasir Al-Rumayyan ile mart ayındaki Formula 1 Suudi Arabistan GP'de tanıştığı ve kulüpteki gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

EDDIE HOWE VE NEWCASTLE'IN SON DURUMU

Newcastle United'da 3. yılınu geride bırakn teknik direktör Eddie Howe'un sezona iyi olmayan bir başlangıç yapmasına rağmen Chelsea ve Arsenal karşısında arka arkaya alınan galibiyetlerle moral olduğu ancak kulübün sahiplerinin Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle 46 yaşındaki teknik adamın geleceğinin garanti altında olmadığı ifade edildi. Howe'un ayrıca geçen yaz Amanda Staveley ve Mehrdad Ghodoussi'nin kulüpten ayrılmasıyla iki önemli destekçisini kaybettiği ve temmuz ayında göreve başlayan sportif direktör Paul Mitchell ile tartışma yaşadığı hatırlatıldı. Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, 10 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 15 puanla 11. sırada yer alıyor.

MOURINHO EVERTON İDDİASI VE PREMIER LİG İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz ay kendisi hakkında Everton iddialarının gündeme gelmesinin ardından Sky Sports'a röportaj vermişti.

Mourinho, "Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bence bu çok zor. Kupalar kazanmaktan çok farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir" demişti.

Deneyimli teknik adam ayrıca, "İngiltere'de çok farklı pozisyonlarda bulunan üç takımı çalıştırdım. İngiltere'de çalışmayı çok sevdim. Birçok şehirde yaşadığım için şanslıyım ama en çok Londra'da yaşayan ailem için. Londra benim evim. Premier League'ye döneceğim kimse beni isteyene kadar. Mutlaka döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, önümüzdeki iki sezon boyunca, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'den alamaz" sözlerini sarf etmişti.

Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe\'den ayrılıyor

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Son Dakika Spor Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Aytekin:
    Gitme sana muhtaçlar 47 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Türk ligini Türkiyeyi her fırsatta kötülüyor ve küçümsüyor tabiki akıl hocası Ali koç.. gittiğinde de devam edecek zamanı gelecek Fernere bile sallayacak kimse ben başarısız oldum demiyor. Ama mayısa kadar durmasını isterdim şampiyon olamadığında o yüz ifadesini görmek bana mutluluk verirdi. 31 2 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    kesge gitmese bu sekilde iyidi Cimbom şapmiyonluga.daha erken ulasirdi 15 1 Yanıtla
  • zekeriya dilman:
    Defolsun ismail hocaya kurban olsun 7 0 Yanıtla
  • Mustafa BATMAZ:
    Portekizli hocaların hiç biri Türkiyede başarılı olmadı halen gidip portekizli hoca getiriyorlar. Yanlışım varsa düzeltin şimdiye kadar gelen hangi portekizli hoca başarılı oldu bilen varmı.? Bu kadro bu hocanın dışında kimde olursa olsun açık ara liderdi. 2 1 Yanıtla
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