Bomba iddia: Kenan Yıldız, devre arasında Juventus'tan ayrılıyor - Son Dakika
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Bomba iddia: Kenan Yıldız, devre arasında Juventus'tan ayrılıyor

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İtalyan basınında yer alan iddialara göre; Newcastle United'dan Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak isteyen Juventus, transferi bitirebileceği maddi kaynağı sağlayabilmek için milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı satmayı planlıyor. İtalyan ekibi Kenan'ı 35-40 milyon euroya elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

18.12.2024 23:31
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 10 numaralı formayı emanet ettiği milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılabileceği yönünde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

JUVENTUS TONALİ'Yİ İSTİYOR

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberie göre; Juventus, devre arasında Newcastle United'da forma giyen İtalyan milli futbolcu Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak istiyor. Torino ekibinde teknik direktör Thiago Motta da Tonali'yi takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Bomba iddia: Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılıyor

TONALI İÇİN KENAN SATILACAK

Juventus'un bu transferi gerçekleştirmek için nakde ihtiyacı var. Bu durumda mevcut kadrodan Kenan Yıldız ve Nicolò Fagioli'nin ayrılacağı öngörülüyor. Marsilya'nın da ilgilendiği Fagioli'den gelecek para yeterli olmayacak. Tonali için 55 milyon Euro'ya ihtiyacı olacak olan Juventus'un 35-40 milyon euro bandında gelecek bir teklifte Kenan Yıldız'ı satabileceği iddia edildi.

Bomba iddia: Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılıyor

JUVENTUS'UN KENAN'I SATMAK İÇİN 3 SEBEBİ VAR

Juventus için Kenan'ın satılmasında bazı mantıklı noktalar mevcut.Bunlardan birincisi, Kenan'ın büyük takımların ilgisini çekmesi olarak görülüyor. Bu durum, daha kolay bir satış ve daha yüksek bir bedelle transfer olmasını sağlayabilir. İkincisi, Bayern Münih'ten bedelsiz transfer edilmesi sonrası ciddi bir kar sağlanacak olması. Üçüncüsü, Forvet pozisyonlarında forma giyen oyuncuların mevcut performansı ve gelişimi. Conceiçao'nun yıldızlaşması, Nico Gonzalez'in yakın zamanda dönüşü, Weah ve Mbangula'nın güvenilirliği ve Adzic'in yükselişi, Yıldız'ın rolünü takım içinde azaltabilir.

Bomba iddia: Kenan Yıldız, Juventus'tan ayrılıyor

KENAN'IN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 10 numaralı formayı sırtına geçiren Kenan Yıldız, Juventus formasını bu sezon 23 maça çıktı ve 1648 dakikada sahada kaldı. Kenan bu karşılaşmalarda takımına 4 gol 5 asistlik skor katkısında bulundu. bulundu. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç futbolcunun İtalyan ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli yıldız, geçtiğimiz günclerde 2024 Golden Boy Web Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Bomba iddia: Kenan Yıldız, devre arasında Juventus\'tan ayrılıyor

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Son Dakika Spor Bomba iddia: Kenan Yıldız, devre arasında Juventus'tan ayrılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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