Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica\'dan ayrılıyor

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Sezon başı Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Benfica'daki başarılı performansıyla kısa sürede adından söz ettiren ve taraftarın sevgilisi olan Aktürkoğlu, Avrupa'da da birçok büyük takımın radarına girmeyi başardı.

"YAZIN TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Milli futbolcu için Portekiz basınından çarpıcı bir transfer iddiası gündeme getirildi. Zerozero'dan Francisco Silva, Milliyet'e yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun yazın takımdan ayrılabileceğini belirtti. Silva, "Benfica'nın her zaman yaptığı gibi önümüzdeki yaz piyasayla spekülasyon yapacağına ve serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelirse ayrılabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.