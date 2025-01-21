Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

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Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Kerem Aktürkoğlu için transfer iddiaları ortaya atıldı. Portekiz basınından çıkan haberlere göre, Aktürkoğlu'nun yazın takımdan ayrılabileceği belirtildi. Benfica'nın, serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelirse Aktürkoğlu'nu serbest bırakabileceği öne sürüldü.

21.01.2025 10:51
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Sezon başı Süper Lig devi Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Benfica'daki başarılı performansıyla kısa sürede adından söz ettiren ve taraftarın sevgilisi olan Aktürkoğlu, Avrupa'da da birçok büyük takımın radarına girmeyi başardı.

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor

"YAZIN TAKIMDAN AYRILABİLİR"

Milli futbolcu için Portekiz basınından çarpıcı bir transfer iddiası gündeme getirildi. Zerozero'dan Francisco Silva, Milliyet'e yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun yazın takımdan ayrılabileceğini belirtti. Silva, "Benfica'nın her zaman yaptığı gibi önümüzdeki yaz piyasayla spekülasyon yapacağına ve serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelirse ayrılabileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica\'dan ayrılıyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Portekiz, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'dan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    hayaller realmadrid gerçekler benfica :))) 4 9 Yanıtla
  • Sezer Akkurt:
    Ferhat malı yüzünden bu uygulamayı silecem her yerde gereksiz yorumlar yapıyor kendisi kadar gereksiz olduğu gibi 7 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    tahta bacak bedava siyasi sponsorla oralara gitti ve balon gibi söndü 3 1 Yanıtla
  • Apple User:
    torpilli feroş 1 1 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    8taş şunu alsada immobile rafa silva biraz topcu görse 1 0 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    kereme sallayanlar şu hayatta baltaya sap olamayanlar :) 0 0 Yanıtla
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