Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray\'dan ayrılabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Başarılı çalıştırıcının geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
TuttoMercatoWeb’in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Okan Buruk’u teknik direktör adayları arasında değerlendiriyor. Haberde ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun da deneyimli teknik adamı listesine aldığı belirtildi.
Öte yandan Okan Buruk’un daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan gelen teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Buruk’un bu süreçte Galatasaray’daki görevine odaklanmayı tercih ettiği aktarıldı.
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Okan Buruk’un sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceği yönünde oldu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik adamın geleceği belirsizliğini koruyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)