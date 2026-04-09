Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir

09.04.2026 19:25
Okan Buruk için Al-Ittihad ve Lazio’nun devrede olduğu iddia edilirken, Tottenham teklifini reddeden deneyimli teknik adamın sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılabileceği öne sürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Başarılı çalıştırıcının geleceğiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

AL-ITTİHAD VE LAZIO DEVREDE

TuttoMercatoWeb’in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Okan Buruk’u teknik direktör adayları arasında değerlendiriyor. Haberde ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’nun da deneyimli teknik adamı listesine aldığı belirtildi.

TOTTENHAM TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan Okan Buruk’un daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan gelen teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Buruk’un bu süreçte Galatasaray’daki görevine odaklanmayı tercih ettiği aktarıldı.

SEZON SONU AYRILIK İHTİMALİ

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Okan Buruk’un sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırabileceği yönünde oldu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik adamın geleceği belirsizliğini koruyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sefer Ceyhan Sefer Ceyhan:
    bir Galatasaraylı olarak yazıyorum takım bireysel futbolcular ile kazanıyor yani okanın bir taktiği yok bence gitsin taktik oynatan bir teknik direktör gelsin 12 6 Yanıtla
  • Serdar ÖZÜBEK Serdar ÖZÜBEK:
    Oralarda Türk hakemi yok. başarılı olamaz. bu yüzden hiç bir yere gitmez veya gidemez. 7 9 Yanıtla
  • Yenal Kucuk Yenal Kucuk:
    Sokan buruk alayına sokar sokar 9 3 Yanıtla
    Erol Erol:
    En başta senden başlamış iyi biliyorsun 5 6
  • Erol Erol:
    Okanı avrupada hiç bir klüp almaz,alsada iddia ediyorum sezon sonunu görmez.orada hakemler adil,herkese eşit muamele yapılıyor 3 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
