TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulundaki ekip arkadaşlarına Whatsapp'tan gönderdiği mesajla istifa ettiği gündeme bomba gibi düşmüştü. Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamayla söz konusu iddiayı yalanladı.

24.11.2024 19:10  Güncelleme: 19:21
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4 ay önce yapılan seçimin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

HACIOSMANOĞLU İSTİFA ETTİ İDDİASI

Gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevinden istifa etti. Kum'un bu iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu'ndaki ekip arkadaşlarına Whatsapp uygulaması üzerinden, "Salı günü toplantıda genel kurul kararını sizin almanızı veya aranızdan seçebileceğiniz bir başkanla devam etmenizi istiyorum" mesajını attı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE ATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN MESAJ

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun TFF yönetim kurulundaki ekip arkadaşlarına yolladığı öne sürülen whatsapp mesajı ise şöyle;

Çok değerli yol arkadaşlarım,

Birçoğunuzu tanıyordum, sonradan tanıdıklarımla beraber saygı duyulacak insanlar olduğunuz için ayrıntılı yazmak istedim. 58 yaşındayım. Hayat mücadelemi sokaklardan başlayıp hep tek başıma verdim. Kimsenin katkısı olmasına müsaade etmedim. Dost da olsa bir gün bedeli olur diye... Maalesef bu seçimlerde en az benim kadar sizlerin de desteği olduğu kadar dost bildiklerimizin de desteği oldu. Üzülerek görüyorum ki yıllardır titizlikle koruduğum bedel ödemeyle karşı karşıya kalmak ve alçaklık seviyesine ulaşması...

Bunlara bu koltukta oturduğum sürece hak ettikleri karşılığı verememek beynimi ve şahsiyetimi zorlamaya başladı.

Bu yüzden siz değerli yol arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemediğimden, hayatımda bugüne kadar tek başına aldığım kararları şimdi alamıyorum. O yüzden sizden ricam salı günü toplantıda genel kurul kararını sizin almanızı veya aranızdan seçebileceğiniz bir başkanla devam etmenizi; hayatımda hepinizin ölene kadar bir dost olarak kalacağınızı bilmenizi isterim.

Saygılarımla..."

HEMEN YALANLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme bomba gibi düşen istifa iddiası sonrası resmi açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"

4 AY ÖNCE 5 OYLA BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan başkanlık seçimi 18 Temmuz'da yapılmıştı. Toplam 281 delegenin 7 sandıkta oy kullandığı ve 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'nin topladığı 129 oya karşı 134 oyla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmişti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı

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Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Fetösarayı düşür anında ligin değeri artar. 4 13 Yanıtla
  • mehmet coşkun:
    ibrammm dogrusunu yaparsın hemen istifa et 11 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yine Bir Dümenler Dönüyor İşin İçinde Oyun Var.!! 12 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    3.bir iddia ise istifa ettiğini ve etmediği aynı anda her ikisinin de olduğu yönünde 11 1 Yanıtla
  • soner:
    Beni seçin Türk futbolunu yukarılara çıkarayım 8 3 Yanıtla
  • sezai duran:
    Niye kimin ekmeğini kesti acaba ortaya çıkar 9 0 Yanıtla
  • mehmet coşkun:
    bundan mafya babası olur başka bi bişey olmaz 2 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yapı var yapı 1 1 Yanıtla
  • Mustafa Akçay:
    Abi bütün umutlar sende anca sen bu futbola adaleti getirilirsin lütfen göreve devam et 0 0 Yanıtla
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