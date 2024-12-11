Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia - Son Dakika
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Spor

Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia

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Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan ve Türk futbolunu karıştıran Manaj-Barış Alper pozisyonunun VAR kayıtları açıklandı. Kayıtlardaki 13 saniyelik sessizlik ''kurgu yapıldı, sansür uygulandı'' yorumlarına neden oldu.

11.12.2024 15:39
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyonun hazırladığı 11 dakika 16 saniyelik VAR kayıtında Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faul sonrası konuşmalar da yer aldı. Hakemler arasındaki bu konuşmalarla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

13 SANİYELİK SESSİZLİK VE KURGU İDDİASI

Açıklanan bu kayıtta 13 saniyelik sessizlik dikkat çekti. Bu konu kısa sürede gündemde olurken, akıllara da kurgu ihtimali geldi. Bazı eski hakemler, hakem yorumcuları "kurgu yapıldı. Gerçek kayıtlar nerede?, Sansür var" tarzında yorumlarda bulundu.

Bomba İddia: VAR kayıtlarında kurgu var

VAR KAYITLARI: AYAĞIYLA KRAMPONA BASTI

İşte Türkiye'nin konuştuğu pozisyon için açıklanan VAR kayıtları;

VAR Hakemi Alper Çetin: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.

Hakem Turgut Doman: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

VAR Hakemi Alper Çetin: Gösteriyorum bir açı daha.

Hakem Turgut Doman: Buradan oynatalım, evet.

Hakem Turgut Doman: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Tamamdır karar senin.

Hakem Turgut Doman: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.

Hakem Turgut Doman: Faul ile devam. Sarı kart.

Bomba İddia: VAR kayıtlarında kurgu var

"ELLE OYNADIĞINI GÖRÜYORUM"

Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili VAR konuşmasında ise şunlar yaşandı;

VAR Hakemi Alper Çetin: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Temasa, deminki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.

Hakem Turgut Doman: Hızlı oynatır mısın?

VAR Hakemi Alper Çetin: Turgut hocam bu temas anı.

Hakem Turgut Doman: Hızlı oynat abi.

Hakem Turgut Doman: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.

Hakem Turgut Doman: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.

Hakem Turgut Doman: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.

VAR Hakemi Alper Çetin: Konfirme.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia

Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Hakyemez:
    Bu ligde kurgu olmayan tek şey sahada izlediklerimiz. Galatasaray alenen senelerdir kollanıyor. Eskiden 2-3 maç yaptıklarını şimdi her sıkıştıkları maçta yapıyorlar. 2 9 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Nihat Kahveci: "GSın yediği golde faul var, bize marstan gösterdiler. FB Antep maçında Becaonun yaptığı verilmeyen penaltıyı neptünden gösterdiler. Maç bittikten sonra verilen görüntülerle GSın yediği goldeki faulü, FBnin yaptığı penaltıyı gördük." TFF, MHK, YAYINCI KURULUŞun GS aleyhine FB lehine oluşturduğu düzen bu! Bu gerçekler soruşturma gerekliliğinin iyi bir örneğidir... Soruşturma başlatılmalıdır! 8 2 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Fırat Aydunus, Trio ekibi, Bünyamin Gezer ve daha birçok eski hakeme göre Sivasspor 3 net kırmızı kart görmeliydi. MHK başkanı şahıs: "Hakem maçı etkilemeyecek yönetim sergiliyordu" dedi. TFF ve MHK başkanı TVlerde hakemleri GS aleyhine yönlendiriyor ve taraftarı kışkırtıyor! Soruşturma başlatılmalıdır! 5 2 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    bu ligde kurgu olmayan tek şey Galatasaray önüne geleni buldozer gibi ezip geçiyor, kuşlara da ağlamak düşüyor, Fener ağlama 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Kasetçi bneler... O günlere geri döndüremeyeceksiniz ülkemizi! Örgüt çöktü çok şükür ve rakiplerimiz bittiler! Artık adil düzende her sene GALATASARAY şampiyonlukarını izlemeye devam edeceksiniz! 0 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Kısa VAR kaydı imkansız o kadar süre geçti! Kesmişler kırpmışlar montajlamışlar... Ayrıca Metehan kırmızı yediği yerde, Manaj elle oynadı mı oynamadı mı bunu da konuşmamışlar. Emin olamıyorum kesin kanıt yok dese yine eyvallah, hiç konuşmamalaları AYRICALIKlı tek TARAFLI düzen kurulduğunun ispatıdır! FB kollaması MHK istifa ! 0 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Portekiz ligi gibi atılan gollerin nerdeyse hepsi var kontrolüne giriyor. Sanki var hakemleri atılan gollerin hepsini inceleyip araştırıp netice sunmayınca kovulacaklarını sanıyor herhalde. Yada bu zaatlar bahis oynuyor. Şaka değil bu durum bet sitelerinde önemli maçlarda bu var alternatifi açılıyor. Maçda gol vara gidip sahada incelenirse 2.50 oran verenler var. Şimdi neden güvenelim var hakemlerine. Futbol eskide kaldı. Günümüz futbolu masada başlayıp masada bitiyor. Sahada sadece talimat ile oynanıyor. 0 0 Yanıtla
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