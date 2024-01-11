"Bonucci Fenerbahçe\'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal\'dan sert yanıt

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Süper Lig'in 16. haftasının ertleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 7-1'lik tarihi bir skorla geçti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal'a ise yeni transfer Bonucci ile ilgili bir soru yöneltildi.

"BONUCCI FENERBAHÇE'YE UYGUN MU?"

İsmail Kartal'ın açıklamalarda bulunduğu anlarda basın mensubu tarafından deneyimli antrenör İsmail Kartal'a "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" şeklinde bir soru yöneltildi.

"KARARI SİZE BIRAKIYORUM"

Sorulan bu soru karşısında şaşıran Kartal, "Bonucci'nin kariyeri, yaptıkları ortada. Uygun olup olmadığını ben size bırakayım" şeklinde yanıt verdi.