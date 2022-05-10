Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini hemen doldurdu! Karim Adeyemi resmi imzayı attı - Son Dakika
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Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini hemen doldurdu! Karim Adeyemi resmi imzayı attı

10.05.2022 18:38

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın Manchester City'e transfer olmasından dakikalar sonra Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Alman devi, Salzburg'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Borussia Dortmund, Manchester City'e transfer olan Erling Haaland'ın yerini hemen doldurdu. Alman devi, Salzburg'dan Karim Adeyemi'yi renklerine bağladı.

Borussia Dormund, Haaland'ın yerini hemen doldurdu! Karim Adeyemi resmi imzayı attı

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 75 milyon euroya Haaland'ı Manchester City'e satan Borussia Dortmund'un Karim Adeyemi için ise 38 milyon euro ödemesi bekleniyor.

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini hemen doldurdu! Karim Adeyemi resmi imzayı attı - Son Dakika


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