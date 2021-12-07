Borussia Dortmund-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son maçına Borussia Dortmund karşısında çıkacak Beşiktaş, Devler Ligi'ne puansız veda etmek istemiyor. İki takım için de formaliteden ibaret olan karşılaşmada temsilcimiz, Avrupa macerasını puan ya da puanlarla sonlandırmak için sahada olacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre, Alex Teixeira ve sağlık sorunları nedeniye kadrodan çıkartılan Pjanic karşılaşmada görev yapamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen.