Boş kaleye gol atamayınca kendi takım arkadaşlarından dayak yedi

26.02.2026 14:36
Bilinmeyen bir ligde çekildiği tahmin edilen görüntülerde, bir futbolcunun kaçırdığı gol sonrası takım arkadaşları tarafından darbedildiği anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Olayın hangi ülkede ve ligde yaşandığına dair net bir bilgi paylaşılmazken, görüntülerin kaynağı ve taraflarla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Görüntülerin sosyal medyada viral olması, futbolseverler arasında sert eleştirilere yol açtı.

Nerede ve hangi organizasyonda çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir futbolcunun kaçırdığı golün ardından takım arkadaşları tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

VİRAL OLDU

Kısa sürede yayılan video, futbolseverler arasında büyük tepki topladı. Oyuncuya yönelik fiziksel müdahale sosyal medyada sert eleştirilere neden olurken, olayın hangi ülkede ve hangi ligde yaşandığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Görüntülerin kaynağı ve taraflarla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Futbol, Spor, Son Dakika

  • 535353 535353:
    iyi yapmışlar 2 0 Yanıtla
