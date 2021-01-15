Bosna Hersek: 3-0 - Son Dakika

Bosna Hersek: 3-0

Bosna Hersek: 3-0
Son Güncelleme: 15.01.2021 22:38

SALON: Boris TrajkovskiHAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L), (Metin, Volkan (L), Efe, Arda, Burak, Faik Samed)BOSNA HERSEK: Bezdrob, Colo, Osmanovic, Makas, Popovic, Ivic, Dominkovic (L) (...

SALON: Boris Trajkovski

HAKEMLER: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Burak (L), (Metin, Volkan (L), Efe, Arda, Burak, Faik Samed)BOSNA HERSEK: Bezdrob, Colo, Osmanovic, Makas, Popovic, Ivic, Dominkovic (L) ( Fazlic, Zenovic, Alic, Merdanovic, Hadzic)SETLER: 25-9, 25-19, 25-18SÜRE: 60 dakika (16, 22, 22)

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci etabı başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci etabın ilk maçında karşılaştığı Bosna Hersek'i üstün bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki namağlup liderliğini sürdürdü

Filenin Efeleri, gruptaki son maçında yarın TSİ 20.00'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bosna Hersek: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek: 3-0 - Son Dakika
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