Boşuna efsane olmamış! Vefat eden Mehmet Ali Yılmaz'ın, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra verdiği röportaja bakın - Son Dakika
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Spor

Boşuna efsane olmamış! Vefat eden Mehmet Ali Yılmaz'ın, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra verdiği röportaja bakın

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Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefat haberi spor ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yılmaz'ın vefatının ardından, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası verdiği son röportajı hatırlandı. Yılmaz, maç sonrası çıkan olaylar için "Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize" demişti.

24.04.2024 16:27  Güncelleme: 16:33
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Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzon spor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş'taki evinde bugün ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Yılmaz'ın kalp krizinden öldüğü değerlendiriliyor.

SON RÖPORTAJI AKILLARA GELDİ

Mehmet Ali Yılmaz'ın ani ölümü siyaset ve spor dünyasını yasa boğdu. Yılmaz'ın vefat haberi sonrası, Karadeniz gazetesine verdiği son röportajı hatırlandı. Olaylı Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası Karadeniz gazetesine açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Yılmaz, maç sonrası çıkan olaylar için "Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz'ın son röportajından satır başları;

"Fenerbahçe'nin başkanı olan delikanlı adam Ali Koç, hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Zaten 30 puan fark var, böyle abartmanın alemi ne?

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Trabzonspor'un iyiliğini isteyenler böyle tribünleri dolduracak hıyarlarsa, daha önceden yapmaları gerekirdi. 30 puan fark olmadan... Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize. 30 puan gerideyiz be, hiç böyle olmadık! Niye bunu kompleks yapıyoruz?"

"FENERBAHÇE BİR ŞEY YAPMADI"

Tribünlerde yaşanan güvenlik ve giriş zafiyetlerine dikkat çeken Yılmaz, bu durumun sorumlularının acilen cezalandırılması gerektiğini belirtip, "Bu bize hiç yakışmadı, hazır şekilde stada gelmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon'da niye böyle provokasyon için sahaya geliyorlar? Her dakika şişe doldurdular sahayı! Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir" demişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Boşuna efsane olmamış! Vefat eden Mehmet Ali Yılmaz'ın, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra verdiği röportaja bakın - Son Dakika
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