Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti. Nefes kesen mücadelede PSG'nin kaçırdığı goller damga vurdu. Maçın rövanşı 7 Mayıs Salı günü PSG'nin sahası Parc des Princes'te oynanacak.

02.05.2024 08:41  Güncelleme: 08:53
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Signal İduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 1-0 kazandı.

TEK GOLÜ FULLKRUG ATTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 36. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti. Nefes kesen mücadeleye konuk takım PSG'nin kaçırdığı goller damga vurdu.

MBAPPE VE HAKIMI DİREKLERİ DÖVDÜ

Maçın 51. dakikasında beraberlik golü için yüklenen Paris Saint Germain, Mbappe'nin vuruşunda direğe takıldı. Fransız temsilcisinde aynı pozisyonu tamamlamak isteyen Hakimi'de direğe nişanladı. PSG önemli bir fırsattan yararlanamamış oldu.

DORTMUND FORMDA

Öte yandan Alman ekibi sahasında oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçında mağlubiyet görmedi. Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs Salı günü PSG'nin sahası Parc des Princes'te oynanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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