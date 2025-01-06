Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Hatayspor'da Bilal Boutobba açıklamalarda bulundu.
Mücadelede Hatayspor'un golünü atan Fransız futbolcu, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boutobba, "Zor deplasman olacağını biliyorduk. Hocamızın taktiğine sadık kalmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. En azından 1 puan için çabaladık. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik, hiç bırakmadık. Mutluyum" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Boutobba, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)