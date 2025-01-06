Boutobba, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı - Son Dakika
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Spor

Boutobba, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

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Atakaş Hatayspor'un Fransız futbolcusu Bilal Boutobba, Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı attı. Maç sonrası açıklama yapan futbolcu ''Zor deplasman olacağını biliyorduk. Hocamızın taktiğine sadık kalmaya çalıştık. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik, hiç bırakmadık. Mutluyum'' dedi.

06.01.2025 14:40  Güncelleme: 15:07
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Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Hatayspor'da Bilal Boutobba açıklamalarda bulundu.

İLK GOLÜNÜ FENERBAHÇE'YE ATTI

Mücadelede Hatayspor'un golünü atan Fransız futbolcu, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.

"MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boutobba, "Zor deplasman olacağını biliyorduk. Hocamızın taktiğine sadık kalmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. En azından 1 puan için çabaladık. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hiç pes etmedik, hiç bırakmadık. Mutluyum" şeklinde konuştu.

Boutobba, Süper Lig\'deki ilk golünü Fenerbahçe\'ye attı

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Son Dakika Spor Boutobba, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Emin Erol:
    Galatasaray a gider yatarsınız bakalım aynı hırs Galatasaray a karşı olacak mı 2 13 Yanıtla
  • Bery Schilderwerken:
    aferim kardeşim inşallah uzun yıllar eziklere gol atarsın 7 3 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    admin yalan söylüyorsun bu adam ilk golünü Ferhateserin an nesine atmıştı )) 8 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Boutobba, Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı - Son Dakika
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