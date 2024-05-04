TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, son hafta maçında sahasında Menemen FK ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Amedspor, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği maçta 33 bin kişilik stadın kapasitesi yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kurdu.
Kapasitenin yetmediği tribünler, hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya inerken, bu şampiyonluk kentte de büyük coşkuyla kutlandı.
Son Dakika › Spor › Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi - Son Dakika
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