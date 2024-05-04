Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi

Spor

Bir süre takip ettiği kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapıp şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, son hafta maçında sahasında Menemen FK ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Amedspor, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

STAT KAPASİTESİ YETMEDİ

Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği maçta 33 bin kişilik stadın kapasitesi yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kurdu.

TARAFTARLAR, ŞAMPİYONLUK COŞKUSUYLA SAHAYA İNDİ

Kapasitenin yetmediği tribünler, hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya inerken, bu şampiyonluk kentte de büyük coşkuyla kutlandı.