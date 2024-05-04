Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi - Son Dakika
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Spor

Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un son haftasında sahasında Menemen FK ile 0-0 berabere kalam Amedspor, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Taraftarlar, Amedspor'un şampiyonluğunu hem sahada hem de kentte büyük coşkuyla kutladı.

04.05.2024 19:07  Güncelleme: 19:19
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, son hafta maçında sahasında Menemen FK ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı. Amedspor, bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

STAT KAPASİTESİ YETMEDİ

Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği maçta 33 bin kişilik stadın kapasitesi yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kurdu.

Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi

TARAFTARLAR, ŞAMPİYONLUK COŞKUSUYLA SAHAYA İNDİ

Kapasitenin yetmediği tribünler, hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya inerken, bu şampiyonluk kentte de büyük coşkuyla kutlandı.

Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi

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Son Dakika Spor Böyle kutlama görülmedi! Son düdük çaldı, taraftarlar sahaya indi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: İnfoyu düzeltin. Süper lige yükseldi diye yazmışsınız. 2 1 Yanıtla

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