Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş - Son Dakika
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Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş

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Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr\'a ortak olmuş
27.06.2025 09:30
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Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr\'a ortak olmuş
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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıllık rekor bir sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmanın en dikkat çeken kalemi, Ronaldo'ya verilen kulüp hissesi oldu. İşte Ronaldo ile Al-Nassr arasındaki anlaşmanın detayları...

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.

KULÜBÜN ORTAĞI OLDU

Al-Nassr, 39 yaşındaki Portekizli yıldızla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmanın en dikkat çeken kalemi, Ronaldo'ya verilen kulüp hissesi oldu. Ronaldo, Al-Nassr'ın yüzde 15'lik bir ortağı hâline geldi.

Anlaşmanın diğer maddeleri ise dudak uçuklatıyor;

  • Yıllık maaş: 209 milyon Euro
  • İmza parası: 28.8 milyon Euro
  • Her gol için: 94 bin Euro prim
  • Her asist için: 47 bin Euro prim
  • Gol kralı olursa: 4.7 milyon Euro bonus
  • Takım lig şampiyonu olursa: 9.4 milyon Euro
  • Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa: 7.6 milyon Euro

ÖZEL HİZMET ORDUSU

Ronaldo'nun yaşam standartları da kontratın bir parçası hâline geldi. Anlaşmaya göre, yıldız oyuncuya;

  • 4 koruma, 4 temizlik görevlisi, 3 bahçıvan, 3 şoför ve 2 özel aşçı tahsis edildi.
  • Özel jet masrafları kulüp tarafından karşılanacak.
  • Ayrıca Al-Nassr, Ronaldo'ya 70.5 milyon Euro değerinde sponsorluk anlaşmaları da sağlayacak.

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Son Dakika Spor Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa:
    90 100 milyonluk Turkiye de neden bir Tonaldo cikmadi 1 0 Yanıtla
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