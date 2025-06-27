Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr\'a ortak olmuş

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.

KULÜBÜN ORTAĞI OLDU

Al-Nassr, 39 yaşındaki Portekizli yıldızla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmanın en dikkat çeken kalemi, Ronaldo'ya verilen kulüp hissesi oldu. Ronaldo, Al-Nassr'ın yüzde 15'lik bir ortağı hâline geldi.

Anlaşmanın diğer maddeleri ise dudak uçuklatıyor;

Yıllık maaş: 209 milyon Euro

İmza parası: 28.8 milyon Euro

Her gol için: 94 bin Euro prim

Her asist için: 47 bin Euro prim

Gol kralı olursa: 4.7 milyon Euro bonus

Takım lig şampiyonu olursa: 9.4 milyon Euro

Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa: 7.6 milyon Euro

ÖZEL HİZMET ORDUSU

Ronaldo'nun yaşam standartları da kontratın bir parçası hâline geldi. Anlaşmaya göre, yıldız oyuncuya;