Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile 2 yıl daha sözleşme uzattı.
Al-Nassr, 39 yaşındaki Portekizli yıldızla 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmanın en dikkat çeken kalemi, Ronaldo'ya verilen kulüp hissesi oldu. Ronaldo, Al-Nassr'ın yüzde 15'lik bir ortağı hâline geldi.
Anlaşmanın diğer maddeleri ise dudak uçuklatıyor;
Ronaldo'nun yaşam standartları da kontratın bir parçası hâline geldi. Anlaşmaya göre, yıldız oyuncuya;
Son Dakika › Spor › Böyle sözleşme ne görüldü ne duyuldu! Ronaldo, Al-Nassr'a ortak olmuş - Son Dakika
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