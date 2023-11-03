 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk - Son Dakika

Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk

Son Güncelleme: 03.11.2023 22:29

Kasımpaşa maçının ilk yarısını 1-0 önde kapatan Galatasaray, Süper Lig'de 1978-79 sezonundan bu yana ilk 11 maçın ilk yarısında gol yemeyen tek takım oldu.

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 45 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi.

45 SENE SONRA BİR İLK

Kasımpaşa maçının ilk yarısında da gol yemeyen Galatasaray, 1978-79 sezonunda Trabzonspor'dan (16 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçının ilk yarısında gol yemeyen tek takım oldu.

TRABZONSPOR BAŞARMIŞTI

Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk 11 maçında da ilk yarıda gol yemedi ve 1978-79 sezonunda Trabzonspor'un yakaladığı seriden bu yana bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk - Son Dakika


Son Dakika
22:47 İsrail ordusu, Gazze'deki ambulans konvoyu saldırısı sonrası yine aynı bahanenin arkasına saklandı
22:43 Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk maçının ardından kariyerine son noktayı koydu
22:25 Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk
22:14 Pakistan'da bombalı saldırılarda 19 Kişi hayatını kaybetti
21:59 Son Dakika: Zaha'nın gecesi! Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
21:49 Kassam Tugayları, zeytin ağaçlarının arasından çıkıp İsrail tanklarını böyle avladı
21:31 Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi
21:16 İsrail'den yurt dışındaki vatandaşlarına uyarı
20:50 30 metreden attı! Galatasaray'ın yıldızından inanılmaz gol
20:15 Hizbullah lideri Nasrallah: Arap ülkeleri Gazze'ye müdahale etmememiz için her gün yalvarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 23:33:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement