Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 45 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Kasımpaşa maçının ilk yarısında da gol yemeyen Galatasaray, 1978-79 sezonunda Trabzonspor'dan (16 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 11 maçının ilk yarısında gol yemeyen tek takım oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk 11 maçında da ilk yarıda gol yemedi ve 1978-79 sezonunda Trabzonspor'un yakaladığı seriden bu yana bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Spor › Yine tarihe geçtiler! Galatasaray'dan 45 sezon sonra bir ilk - Son Dakika