Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek - Son Dakika

Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek

Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi\'yi küplere bindirecek
Son Güncelleme: 05.10.2023 20:14

Süper Lig devi Beşiktaş'ın taraftarları, Lugano maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek ''Yönetim istifa'' ve ''Trabzon'a başkan olsana'' sloganları attı.

Süper Lig devi Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde de başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısında bulundu ve sert şekilde tepki gösterdi.

"TRABZON'A BAŞKAN OLSANA"

Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve " Trabzon'a başkan olsana" sloganları attı.

YÜKSEK SES MÜZİK VERİLDİ

Binlerce taraftar, yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı. Siyah beyazlı taraftarlar, Pendikspor maçından bu yana geçen süreçte her maçta istifa çağrısını tekrar etti.

Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Beşiktaş taraftarının yaptığı tezehürat Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek - Son Dakika
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