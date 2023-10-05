Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi\'yi küplere bindirecek

Süper Lig devi Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde de başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısında bulundu ve sert şekilde tepki gösterdi.

"TRABZON'A BAŞKAN OLSANA"

Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve " Trabzon'a başkan olsana" sloganları attı.

YÜKSEK SES MÜZİK VERİLDİ

Binlerce taraftar, yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı. Siyah beyazlı taraftarlar, Pendikspor maçından bu yana geçen süreçte her maçta istifa çağrısını tekrar etti.