Süper Lig devi Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano maçı öncesinde de başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısında bulundu ve sert şekilde tepki gösterdi.
Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve " Trabzon'a başkan olsana" sloganları attı.
Binlerce taraftar, yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı. Siyah beyazlı taraftarlar, Pendikspor maçından bu yana geçen süreçte her maçta istifa çağrısını tekrar etti.
Son Dakika › Spor › Böylesi görülmedi! Beşiktaş taraftarının tezahüratı Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirecek - Son Dakika