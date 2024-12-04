Beşiktaş'taki yönetim kurulu danışmanlığı görevinden gönderilen Brad Friedel, hakkındaki iddialar ve tartışmalı konularla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Friedel, Semih Kılıçsoy'a gelen 24 milyon euroluk teklifi reddettiği yönündeki iddiaya da açıklık getirdi.
Friedel'ın açıklamaları şu şekilde;
Semih'in neden o dönemde oynamadığını Gio'ya sorun. İkinci olarak, Semih'e hiç teklif gelmedi. Kendisini çok seviyorum. İyi bir ilişkimiz vardı. Semih'e çok fazla baskı yüklemek istemiyorum. Sergio Agüero gibi bir yapısı var. İleride çok iyi olacağını düşünüyorum.
Aslında transferin son gününde hiç basına açıklanmayan bir kulüpten Semih'e ilgi duyuldu. Onların da bir oyuncu satması gerekiyordu.
Semih için 4 tane kulüple görüşmem oldu, ilgilenmediklerini söylediler. Taraftarların, sosyal medyada haberleri kimden almaları gerektiğine dikkat etmelerini söyleyebilirim."
Aston Villa'da tanıdıklarım var, onların gerçekten ilgilendiğini biliyordum. Ama finansal fair-play orada gerçekten zor. Bana bir şey teklif edildi de ben reddettim gibi bir durum olmadı. Semih'in Beşiktaş'ın mutlu olacak şekilde ayrılma imkanı olsaydı, taraftarlar ona başarılar dileyecekti. Aston Villa'daki tecrübemden söylüyorum, müthiş bir kulüp. Eğer ileride böyle bir şey olursa çok mutlu olurum."
Son Dakika › Spor › Brad Friedel'dan bomba Semih Kılıçsoy itirafı - Son Dakika
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