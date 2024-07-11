Brezilya'da skandal olay! Polis futbolcuyu vurdu - Son Dakika
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Spor

Brezilya'da skandal olay! Polis futbolcuyu vurdu

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Brezilya'da bir amatör futbol maçında skandal bir olay yaşandı. İki takımın futbolcuları arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, bir futbolcuyu bacağından vurdu. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Olay, dünyanın gündemine oturdu.

11.07.2024 10:55
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Her geçen gün birbirinden skandal olayların yaşandığı futbol dünyasında yine ağızları açık bırakacak bir olay meydana geldi. Bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara yansıdı.

POLİS FUTBOLCUYU VURDU

Brezilya'daki bir amatör küme maçında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal bir olaya imza attı.

BÜTÜN DÜNYA KONUŞUYOR

Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Brezilya\'da skandal olay! Polis futbolcuyu vurdu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Brezilya, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'da skandal olay! Polis futbolcuyu vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çuvaldız: futbolcunun hayatı kararmış, Türk polisi kadar sabırlı ve vicdanlı polis dünyada yok..! 7 1 Yanıtla
    ferhat eser: Allah polisimizi korusun var etsin inşallah kesinlikle katılıyorum 0 0
  • Aykut Özdemir: Ses fişeği muhtemelen alevinden belli sadece yakıyor yoksa o kadar yakından hangi calibre olursa olsun bacağı koparır ayakta duramaz 0 0 Yanıtla

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