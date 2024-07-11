Brezilya\'da skandal olay! Polis futbolcuyu vurdu

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Her geçen gün birbirinden skandal olayların yaşandığı futbol dünyasında yine ağızları açık bırakacak bir olay meydana geldi. Bir polisin futbolcuyu bacağından vurduğu anlar kameralara yansıdı.

POLİS FUTBOLCUYU VURDU

Brezilya'daki bir amatör küme maçında iki takım futbolcuları birbirine girdi. Olaya müdahale eden Polis ekipleri ise skandal bir olaya imza attı.

BÜTÜN DÜNYA KONUŞUYOR

Olayları ayırmaya çalışan bir polisin pompalı tüfekli futbolcunun bacağına ateş ettiği görüntüler amatör kameraya yansıdı. O anlar kısa sürede viral oldu.