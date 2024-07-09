Brezilyalı futbolcu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne sebep olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Brezilyalı futbolcu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne sebep olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Brezilyalı futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira ve kayınpederi Walter Tilatti'nin trafik kazasına ölümüne neden olan ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücü Ferhat K., "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Naldo ve eşi Juliana Tilatti ise kararın ardından gözyaşlarına boğuldu

09.07.2024 16:12
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Brezilyalı futbolcu Naldo, Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giydiği dönemde yaşanan trafik kazası sonrasında 4 yaşındaki Davi Pereira, kayınpederi Walter Tilatti'yi kaybetmişti. 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Ferhat K. hakkında karar verildi.

4 YAŞINDAKİ OĞLU VE KAYINPEDERİNİ KAYBETTİ

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül 2023 yılında meydana gelen trafik kazasında, dönemin Antalyaspor futbolcusu Naldo'nun oğlu 4 yaşındaki Davi Pereira, kayınpederi Walter Tilatti ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim, dedesi Walter Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SANIK "ÜZGÜNÜM" DEDİ

Kaza sonrası açılan dava, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat K. ile müşteki olan futbolcu Naldo ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık Ferhat K, yaşanan kazadan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Sadece okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Müştekiler Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti, tercüman aracılığıyla şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, alkollü şekilde araç kullanan sanığın "Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu" belirterek, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanığa "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis verdi. Heyet, cezasında herhangi bir indirim uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Oğlu ile babasını trafik kazası sorasında kaybeden Naldo ve eşi Juliana Tilatti, sanığın 10 yıl ceza aldığı kararının açıklanması sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Brezilyalı futbolcu Naldo\'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne sebep olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Antalyaspor, trafik, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilyalı futbolcu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne sebep olan sürücü, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İSMAİL DEMİR: yuh ya 10 yıl nedir 2 kişi olmus 30 0 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: o kararı veren hakimin çocuğu ölse o kararı verirmiydi 22 0 Yanıtla
    Ramazan Sarac: vermezdi ona birisi kufretse daha fazla ceza verirdi 10 0
  • Erdinç Dağaşan: Çok yazık olmuş suç işleyenler için emsal teşkil edecek bir karar 2 sene yatar çıkar sonra bir 6 kişiyi daha öldürür. öyle işte ne yapcan düzen bozuk Allah rahmet eylesin sabır versin ölenlerin Ailesine....adalet artık mahallede bir kız ismi .. 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz: İçkili içkili araba kullan küçücük bir yavruyu ve dedesinin yaşam hakkını elinden al ondan sonra pişmanım okuluma devam etmek istiyorum de yazık çok yazık 1 0 Yanıtla

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