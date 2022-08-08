Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü

08.08.2022 03:26
Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü

Japonya kökenli dövüş sporu Jiu Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo’da bir gece kulübünde başından vuruldu.

Japonya kökenli dövüş sporu Jiu Jitsu'da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo’da bir gece kulübünde başından vuruldu. Doktorlar, Lo'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.

33 yaşındaki Lo'nun, görevde olmayan polis memuru Henrique Velozo tarafından vurulduğu duyuruldu.

Polise teslim olan Velozo gözaltına alındı.

Folha de Sao Paulo gazetesi, 30 yaşındaki Velozo'nun soruşturma süresince 30 gün gözaltına tutulacağını bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, arkadaşlarıyla birlikte bir konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden Lo ve Velozo arasında tartışma çıktı.

Velozo eline bir cam şişe aldı ve Lo'yu tehdit etti.

Lo, bunun üzerine Velozo'yu hareketsiz bıraktı ve ona gitmesini söyledi.

Velozo da silahını çıkarıp Lo'yu alnından vurdu.

33 yaşındaki Leandro Lo, 2012-2022 yılları arasında 5 ayrı kategoride 8 kez Ju Jitsu dünya şampiyonu olarak rekor kırmıştı.

Beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanması sonrası, dünyanın dört yanında sosyal medyada Lo için taziye mesajları yayımlandı.

YORUMLAR
500
Japonya 77. Yılında Hiroşima'yı Andı Japonya 77. Yılında Hiroşima'yı Andı Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Kaynak: BBC

Japonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 03:43:37. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilyalı Jiu Jitsu efsanesi Leandro Lo gece kulübünde başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement