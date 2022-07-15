Hulk, maç esnasında 6 kilo kaybetti! Brezilyalı yıldız, yaşadığı zorlu geceyi anlattı

Brezilya Kupası son 16 turu ikinci maçında Flamengo ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. Rövanşta rakibine 2-0 mağlup olan Atletico Mineiro kupaya veda ederken takımın yıldızı Hulk, zorlu bir gece geçirdi.
NTV Spor'un aktardığı habere göre, yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından doping testine davet edildi ve Maracana'dan 4 saat sonra ayrılabildi. Takım uçağını kaçıran Brezilyalı için daha sonra özel bir jet gönderildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Atletico'ya geldiğimden beri en susuz kaldığım maç bu oldu. Tam 6 kilo verdim. Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm. Doping testi için dört saatte 30 litre su içtim ama ona rağmen idrarımı yapmakta zorlandım. Yorucuydu" ifadelerini kullandı.
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