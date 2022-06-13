Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı - Son Dakika
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Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı

13.06.2022 17:31

Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirdi.

"SANTA CLARA KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı
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Son Dakika Spor Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı - Son Dakika


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