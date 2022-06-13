Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirdi.
Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı - Son Dakika