Brezilyalı yıldız, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirdi.

"SANTA CLARA KULÜBÜ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını açıklayan Fenerbahçe, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.