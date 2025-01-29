Bright Osayi-Samuel bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek - Son Dakika
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Spor

Bright Osayi-Samuel bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-lacivertli takımın yeni kontrat taleplerini geri çeviren Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe defteri kapandı. 2.5 milyon euroda direten Nijeryalı sağbek, Süper Lig'in ikinci yarısı için verilen oyuncu listesine yazılmayacak ve hiçbir maçın kadrosunda yer alamayacak.

29.01.2025 16:51
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel dönemi bitiyor. Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ bek, yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

BİR DAHA FENERBAHÇE FORMASI GİYMEYECEK

NTV'den Gürkan Ak'ın haberine göre; Fenerbahçe, yeni sözleşme tekliflerini reddeden ve son olarak 2 milyon euroya yükseltilen teklifi de geri çeviren Osayi-Samuel'i sildi.2.5 milyon euro talebini yineleyen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ikinci yarısı için verilen oyuncu listesine yazılmayacak ve hiçbir maçın kadrosuna alınmayacak.

YERİ MIMOVIC İLE DOLACAK

Öte yandan Fenerbahçe, yeni sözleşme imzalama girişimlerine uzun süredir olumlu yanıt vermeyen Bright Osayi-Samuel'in yerini dolduracak ismi de buldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı. Sırp basınında yer alan haberde, Kızılyıldız'ın bir süre önce 5.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığı Saint Etienne ile anlaştığı ancak Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.

Bright Osayi-Samuel bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

OSAYI'NİN SEZON PERFORMANSI

Bir dönem Galatasaray ile de adı anılan Bright Osayi-Samuel, Bu sezon sarı-lacivertli formayla 14'ü lig olmak üzere toplam 24 maçta görev aldı. 27 yaşındaki sağ bek, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İngiltere pasaportu da olan Nijeryalı yıldız, Ocak 2021'de 508 bin euro karşılığında İngiliz ekibi QPR'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Bright Osayi-Samuel bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Fenerbahçe, Sözleşme, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bright Osayi-Samuel bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Taliscaya 15 milyon euro maaş veren takıma bakın. Osayiye 500 bin euro indirim yaptıramamış sinirleniyor. Arap liginden gelen Talisca çöpünün maaş bütçesi, ve lüks istekleri karşılancak diye bu kadar adam bedava oynamak zorunda mı? 48 21 Yanıtla
    Kerim Ayrıç:
    sananelan dandik 0 0
  • Enes Demiri:
    Sanki eski takımından 2.5 milyon alıyor muydu da bu kadar istiyor, ayrıca seni sen yapan Fenerbahçedir nankörlük yapma,giderse gitsin zaten geçen seneki performansından çok uzakta ve koşamıyor 47 10 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    trabzonspora gitsin fırsat bu fırsat 18 6 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Osayi taç bile kullanamıyor. Orta yok, şut yok, gol ya da asist de yok. Ya sakat ya cezalı. Def edin gitsin zaten. 10 4 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    acaba ?? 6 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    YALAN HABER 1 2 Yanıtla
  • Kerim Ayrıç:
    gitsin konsol oyunu oynasın şimdi bir halta yaramazzz bu sene rezil etti kendini 2 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Sozlesme isi bahane yere dusen adamin kafasini tekmeleyerek erkeklik yapmistiya sonra millet sahaya dalinca topuklamisti hani tam gaz hakkinda mahkeme acildi ulkeden kacmanin pesinde 0 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    kalitesiz be kişiliksiz soytarı 0 0 Yanıtla
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