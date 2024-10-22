İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı - Son Dakika
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İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı

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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun Newcastle United maçındaki ısı haritasını paylaştı. Milli yıldızın başarılı performansı ve ayak basmadık yer bırakmadığına dikkat çekilen paylaşıma İngiliz taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

22.10.2024 19:08  Güncelleme: 19:19
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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Newcastle United maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İLK 11 BAŞLADI, 90 DAKİKA OYNADI

Yaz transfer döneminde Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi, Newcastle United maçına ilk 11'de başladı. 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde ilk kez bir karşılaşmanın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sahada kaldı. Performansı alkış alan milli yıldız, maçta en fazla pas arası yapan (3) futbolcu olmayı da başardı.

ISI HARİTASI ŞAŞIRTTI

Brighton, karşılaşmanın ardından resmi X hesabından Ferdi Kadıoğlu'nun ısı haritasını paylaştı. Isı haritasında Ferdi'nin maçta hemen hemen tüm bölgelere ayak bastığı görülürken, paylaşım da taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu paylaşımı etkileşim yağmuruna tutan Brightonlı birçok taraftar,"Muhteşem, inanılmaz" gibi yorumlar yaptı.

BRIGHTON RAKAMLARI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'de 3 maçta, İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 maçta sahaya çıktı. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetti. İngiliz ekibi 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu sezon başında 30 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna katmıştı.

İngiltere\'de Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mauro Sicardi:
    Keremin tırnağı olamaz 31 132 Yanıtla
    Murat:
    Ya yuru git emek hirsizlari 0 0
  • ferhat eser:
    5saray ömründe semih kılıçsoy gibi ferdi gibi futbolcu görmemiş ingilizler niye şaşırıyorum hayret ediyorum çocuk zaten hollanda futboluyla büyümüş gayet normal ferdinin yeri en tepe olacak çok yakında 54 86 Yanıtla
    Özgür Çelik:
    annnenin yeride yanım olacak 0 0
    Feyzullah Akbulut:
    Diyorum ki elinin hamuru ile herif işine karışma 0 0
    Mehmet Yılmaz:
    Az kaldı perşembe Lyon bi saplasın o zaman konuşacakmısın bakalım feroş 0 0
  • Mauro Sicardi:
    sekistas küçüktür ama mide bulandırır 53 30 Yanıtla
  • YoH null:
    yav he he en iyisi sen sin yav he he 8 38 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ipsiz sapsız o.e ferhat. boş herif 26 11 Yanıtla
  • barış özcan:
    Aferin sana. 26 2 Yanıtla
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