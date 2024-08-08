Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif - Son Dakika
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Spor

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif

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İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte toplamda 35 milyon euro teklif etti. Brighton, sarı-lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti.

08.08.2024 10:06
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İNGİLİZ EKİBİNDEN FERDİ İÇİN TARİHİ TEKLİF

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, Ferdi Kadıoğlu için dev bir teklif yaptı. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya çaldığı ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Brighton, Sarı lacivertli takımın teklife vereceği cevabı beklemeye geçti. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

39 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
Brighton\'dan Ferdi Kadıoğlu\'na 35 milyon euroluk tarihi teklif

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan Beyhan: Hemen satalım. 26 16 Yanıtla
  • Hasan 78: Değerini buldu ise sat gitsin..... 25 11 Yanıtla
  • Serdar Ozen: Vermeyin zaten parayı çar çur edersiniz . 24 11 Yanıtla
  • fatih mazlum: Yalan haber 6 22 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: iyi teklif 16 5 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz: Rezil bir oyuncu her avrupa maçında gücünü görüyoruz çok hata yapıyor 0 19 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: Bencede gitmeli ve kulübüne para kazandırmali.. yerine ostorwolde veya levent mercan ile bir şekilde doldurabiliriz.. 12 5 Yanıtla
  • Engin: Yorumlarda Fenerli yok sanırım. Ferdi devam etsin seneye zaten 40 da eder. İngiltere 12.cisine gitmek ona bişey kazandırmaz 12 4 Yanıtla
  • Berker: Hemen satın. 10 5 Yanıtla
  • OSMAN EFE BALCI: Ferdi 50 den aşşağıya gitmez boşuna satalım demelin gsli dostlarım 8 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif - Son Dakika
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