Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu - Son Dakika
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Spor

Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu

Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu

Premier Lig'in 5. haftasında Brighton ile Nottingham Forest'ın 2-2 berabere kaldığı maçta gergin anlar yaşandı. Brighton forması giyen milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, yedek soyunduğu Nottingham Forest maçında rakip futbolcu Alex Moreno ile tartışma yaşadı. Tartışma sırasında hakem oyunu durdurdu ve iki taraf ayrıldı.

22.09.2024 20:25
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton, Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

İLK YARI NEFES KESTİ

Konuk takım Nottingham Forest, maçın 13. dakikasında Wood'un penaltısıyla öne geçti. Brighton 42. dakikada Hinshelwood ve 45. dakikada Welbeck ile üst üste goller bularak maçta 2-1 öne geçti.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Maçın 70. dakikasında Ramon Sosa, Nottingham'a yeniden beraberliği getirdi ve skoru belirledi. Bu sonuçla birlikte Brighton ve Nottingham Forest 9 puana yükseldi.

FERDİ RAKİP OYUNCUYA KAFA TUTTU

Maça damga vuran anlar ise Brighton forması giyen milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun rakip futbolcu Alex Moreno ile gerginlik yaşaması oldu. Nottingham Forest sol kanattan Alex Moreno ile taç atışı kullanmaya hazırlanırken Alex Moreno'nun ağır hareketleri üzerine saha kenarında ısınan Ferdi Kadıoğlu sinirlerine hakim olamadı.

Elinde topu yere bırakan Moreno'ya öfkelenen Ferdi Kadıoğlu, topu alıp hızlı oynaması için sinirli bir şekilde rakibine verdi. İki futbolcu arasında sözlü tartışma yaşanırken hakem araya girdi ve tartışma büyümeden yatıştırıldı.

Nottingham Forest, Ferdi Kadıoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu - Son Dakika
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