Bruno Paz Konyaspor'da

İttifak Holding Konyaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon alt yapısında yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İttifak Holding Konyaspor, Sporting Lizbon alt yapısında yetişen Bruno Paz ile 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, Konyaspor yöneticisi Süleyman Oğuz katıldı. 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçiren Paz, bonservis bedeli ödenmeden Konyaspor'un kadrosuna dahil edildi.

Geçtiğimiz sezon 28 karşılaşmada forma giyen Paz, takımı adına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.