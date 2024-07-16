Süper Lig devi Fenerbahçe Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosunile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Cenk Tosun'un bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.
Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacak.
Son Dakika › Spor › Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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