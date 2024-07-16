Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Spor

Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcu Cenk Tosun'un sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geleceğini belirtti.

16.07.2024 09:14  Güncelleme: 10:02
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Süper Lig devi Fenerbahçe Beşiktaş ile yollarını ayıran Cenk Tosunile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Cenk Tosun'un bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Yapılan açıklamada, 'Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon euroya yakın olacak.

Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
Bu akşam İstanbul\'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe\'de
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cenk Tosun, Fenerbahçe, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yusuf Çarman: Beşiktaşlı olarak, Cenk Türkiyenin en iyi forvetlerinden, Benim kanımca F.Bahçe iyi bir transfer yaptı. 23 6 Yanıtla
  • Ankara null: hersey komedi yaa 5yildizami gulelim cenkemi gulelim batsualiyemi vs.. hangi biyerini duzeltelim yaa KOMEDİ FİLM GİSESİ BOL OLUR BUNUN :) 11 8 Yanıtla
  • Deutschland: senin vizyonunu yesinler Ali Koç takımdan soğuttun bizi vizyona bak cenk tosun mert hakan :) 9 7 Yanıtla
  • Gultekin Aksakal: bir Fenerbahçeli olarak utanıyorum yazık yaş adamlar sözleşme teklifi dahi yapmamışlar biz gidiyoruz onların artıklarını alıyoruz koskoca Fenerbahçe'nin düştüğü hallere bak 10 yıldır şampiyonluk yüzü görmedik aldığımız topcuya bak 34 yaşında Beşiktaş'ın eskisi 6 9 Yanıtla
  • Mustafa Yıldız: Seneye Cimbom da 3 6 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: bitmiş bir cenk iş yapmaz geçen sene ne verdiki Beşiktaş'a herkez gördü adam top süzemiyor fener hangi ışıgı gördü acaba bizim göremediğimiz 7 1 Yanıtla
  • Ersin Ecder: nerdeydiki İstanbul'a geliyor zaten 20km öteden gelecek komediye bak 2 0 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: bir Beşiktaşli olarak cenk i teprik ederim Hayırlı olsun cenk tartışmasiz Türkiyenin en iyi forvetidir. 0 0 Yanıtla

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