Galatasaray ile Barcelona, Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. İspanyol devinin dünyaca ünlü yıldızları ise Türk taraftarlar karşısına çıkınca adeta neye uğradığını şaşırdı.
Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Barcelonalı futbolcular, Galatasaray taraftarının ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerden gözünü ayıramayan İspanyol devinin yıldızlarının oldukça şaşırmış görüntüleri kameralara yansıdı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Barcelona, "Ne atmosfer ama" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Bu bakış her şeyi anlatıyor! Galatasaray taraftarı önüne çıkan Barcelona'nın yıldızları neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika