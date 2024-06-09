Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik - Son Dakika
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Spor

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

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Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

09.06.2024 15:36  Güncelleme: 15:48
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Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını bugün gerçekleştirilen seçimle belirleyecek. Olaylı ilk günün ardından sandığa giden kongre üyeleri, Ali Koç ya da Aziz Yıldırım için oylarını kullanıyorlar.

REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN VE VEFA KÜÇÜK BİR ARADA

Başkan adayı Ali Koç, Sadettin Saran ve Divan'a başkanlık eden Vefa Küçük bir araya gelip sohbet etti.

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

ACUN ILICALI DA KONGREYE GELDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı da oy kullanmak için stadyuma geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik

AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman; Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı kongrede oyunu kullandı.

Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Hüseyin Temel: inşallah Aziz başkan gelir 122 22 Yanıtla
    Niyazi Mut: Galatasaray lı olarak Aziz başkan diyorum 75 17
  • mehmet özcan: ŞIMARIKK ALİİİİİ KAZA MAZA AZİZ YILDIRIM ÇIKARSA SANDIKTAN VAY HALİNİZEEEE 86 23 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: AZİZ YILDIRIM GERÇEK BİR FENERBAHÇELİDİR VE FENERBAHÇEYİ HERŞEYDEN ÖNDE TUTAR. ÖLENE KADAR BENİM TEK BAŞKANIM AZİZ YILDIRIMDIR. KALPLERİN GÖNÜLLERİN BAŞKANI AZİZ BAŞKANDIR. BU ASLA DEĞİLMEYECEK. 84 20 Yanıtla
  • Niyazi Mut: Galatasaray lı olarak Aziz başkan bence 60 12 Yanıtla
    Maksut Aksin: Seni neden ilgilendiriyor 15 29
  • AsLaN DurakoğLu: En az 14000 oy alacak Ali. Fener seneye ilk uçe bile giremez emin olun. Yazik koca camiaya. Resmen erittiler. 29 21 Yanıtla
    ali öztürk: 2. oldular işte neden erimiş olsun ki.. 12 6
  • Senol Soylu: Aziz Yıldırım Başkan olacak. 33 7 Yanıtla
  • Ali Arat: ali koc en az 5000 fark atar 16 23 Yanıtla
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