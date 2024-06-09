Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını bugün gerçekleştirilen seçimle belirleyecek. Olaylı ilk günün ardından sandığa giden kongre üyeleri, Ali Koç ya da Aziz Yıldırım için oylarını kullanıyorlar.
Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.
Başkan adayı Ali Koç, Sadettin Saran ve Divan'a başkanlık eden Vefa Küçük bir araya gelip sohbet etti.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı da oy kullanmak için stadyuma geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman; Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık için yarıştığı kongrede oyunu kullandı.
Son Dakika › Spor › Bu bir rekor! Fenerbahçe başkanlık seçiminde inanılmaz istatistik - Son Dakika
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