Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa Ligi'nde de ilk 8 hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, bu sezon forma sponsorluk anlaşmalarından dudak uçuklatan bir gelir elde etti.
Sarı-kırmızılı kulüp, 8 farklı sponsordan toplamda 1 milyar TL'lik (yaklaşık 30 milyon euro) gelir sağladı. Galatasaray; forma tedarikçisi, forma göğüs (Lig-Kupa ve Avrupa), şort, forma sırt, forma sol kol, forma sol kol altı ve şortun ön kısmı için sponsorluk anlaşmaları imzalamıştı.
Şu anda Cimbom'un formasında sadece konç-çorap bölümü için sponsorluk anlaşması bulunmuyor. Bunlara ek olarak sezon başında 1 milyon forma satış hedefi koyan Galatasaray'ın 400 bin barajına yaklaştığı da öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL - Son Dakika
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