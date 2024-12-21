Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, forma sponsorluklarından 1 milyar TL geliri kasasına koydu. Bu da euro bazında yaklaşık 30 milyon euroya denk geliyor.

21.12.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Avrupa Ligi'nde de ilk 8 hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, bu sezon forma sponsorluk anlaşmalarından dudak uçuklatan bir gelir elde etti.

8 FARKLI SPONSORLUKTAN 1 MİLYAR TL GELİR

Sarı-kırmızılı kulüp, 8 farklı sponsordan toplamda 1 milyar TL'lik (yaklaşık 30 milyon euro) gelir sağladı. Galatasaray; forma tedarikçisi, forma göğüs (Lig-Kupa ve Avrupa), şort, forma sırt, forma sol kol, forma sol kol altı ve şortun ön kısmı için sponsorluk anlaşmaları imzalamıştı.

FORMA SATIŞINDA 400 BİNE RAMAK KALDI

Şu anda Cimbom'un formasında sadece konç-çorap bölümü için sponsorluk anlaşması bulunmuyor. Bunlara ek olarak sezon başında 1 milyon forma satış hedefi koyan Galatasaray'ın 400 bin barajına yaklaştığı da öğrenildi.

Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vatandaş Rıza:
    1 lira vermem 9 13 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizene Tohumuna paramı veriyoruz 14 6 Yanıtla
  • Dracarys null:
    İyi kontrol etmek lazım. Bahis sitesi vardır. Kaçak köçek işlerini iyi bilirler 8 11 Yanıtla
  • RECEP MADENKUYU:
    Sanki bilim adına yeni bir keşif yapılmış! Habere bak! 8 5 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Sonra gidin bankalara gidin yapilandirma faiz sildirme Bizim vergilerde alinsin Sizin gs niz fb niz bjkniz batsin.!!! 4 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    Gidin hemen transfer yapın. İlk önce borçların kapanması ve faizden kurulmalı. Tüm takımların durumu bu, eline geçen parayı başkan kendini başarılı göstermek için hemen transfer yapıyor,faizi gariban taraftar ödüyor. Denetim şart. 2 0 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Bir formaya o parayı veren kişinin akıl sağlığı yerinde değil 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:56 Esad’ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:08 HTŞ lideri Colani’nin ABD’den tek bir isteği olmuş HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
00:22 KKTC’de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet KKTC'de İsias Otel davası için protesto düzenlendi: Şampiyon melekler için adalet
00:05 Norveç’te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı Norveç'te bıçaklı saldırı: 3 kişi yaralandı
23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:22 Dusan Tadic’ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
23:02 ’Çerkes Cengiz’in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar ’yok artık’ dedirtti 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon: İçeriden çıkanlar 'yok artık' dedirtti
23:01 Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
22:47 Mourinho’dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 20:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.